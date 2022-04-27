https://ria.ru/20220427/rossiya-1785790270.html

Путин назвал народ единственным источником власти в России

Путин назвал народ единственным источником власти в России - РИА Новости, 27.04.2022

Путин назвал народ единственным источником власти в России

Источником власти в РФ является только народ, людям близок и понятен патриотический настрой, потому что любовь к родине является важнейшей ценностью для... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:55

2022-04-27T16:55

2022-04-27T16:55

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Источником власти в РФ является только народ, людям близок и понятен патриотический настрой, потому что любовь к родине является важнейшей ценностью для российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге."Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране. Его представители - парламентские партии - при всей конкуренции друг с другом неизменно выступают с единых позиций, когда речь идет о базовых национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности отечества нашего", - сказал Путин.Такой патриотический настрой понятен и близок людям, отметил президент. "По-другому в принципе и быть не может. Потому что любовь к Родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин