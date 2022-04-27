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Путин назвал народ единственным источником власти в России - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин назвал народ единственным источником власти в России
Путин назвал народ единственным источником власти в России - РИА Новости, 27.04.2022
Путин назвал народ единственным источником власти в России
Источником власти в РФ является только народ, людям близок и понятен патриотический настрой, потому что любовь к родине является важнейшей ценностью для... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:55
2022-04-27T16:55
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Источником власти в РФ является только народ, людям близок и понятен патриотический настрой, потому что любовь к родине является важнейшей ценностью для российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге."Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране. Его представители - парламентские партии - при всей конкуренции друг с другом неизменно выступают с единых позиций, когда речь идет о базовых национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности отечества нашего", - сказал Путин.Такой патриотический настрой понятен и близок людям, отметил президент. "По-другому в принципе и быть не может. Потому что любовь к Родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.
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россия, общество, владимир путин
16:55 27.04.2022
 
Путин назвал народ единственным источником власти в России

Президент Путин назвал народ единственным источником власти в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Источником власти в РФ является только народ, людям близок и понятен патриотический настрой, потому что любовь к родине является важнейшей ценностью для российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.
"Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране. Его представители - парламентские партии - при всей конкуренции друг с другом неизменно выступают с единых позиций, когда речь идет о базовых национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности отечества нашего", - сказал Путин.
Такой патриотический настрой понятен и близок людям, отметил президент. "По-другому в принципе и быть не может. Потому что любовь к Родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.
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