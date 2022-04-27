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Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:31
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россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас.По его словам, любовь к родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающий для страны момент."Такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас", - сказал Путин на Совете законодателей.
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россия, безопасность, владимир путин
16:31 27.04.2022 (обновлено: 16:39 27.04.2022)
 
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин

Президент Путин: Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас.
По его словам, любовь к родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающий для страны момент.
"Такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас", - сказал Путин на Совете законодателей.
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