https://ria.ru/20220427/rossiya-1785780437.html

Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин

Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:31

2022-04-27T16:31

2022-04-27T16:39

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас.По его словам, любовь к родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающий для страны момент."Такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас", - сказал Путин на Совете законодателей.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785782404.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, безопасность, владимир путин