https://ria.ru/20220427/rossiya-1785780437.html
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:31
2022-04-27T16:31
2022-04-27T16:39
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас.По его словам, любовь к родине - одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающий для страны момент."Такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас", - сказал Путин на Совете законодателей.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785782404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин
16:31 27.04.2022 (обновлено: 16:39 27.04.2022)
Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, заявил Путин
Президент Путин: Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы