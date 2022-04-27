https://ria.ru/20220427/rossiya-1785715323.html

Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин

Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин - РИА Новости, 27.04.2022

Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин

Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:35

2022-04-27T12:35

2022-04-27T16:05

экономика

россия

счетная палата рф

алексей кудрин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735603482_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_ca30d63bb23018f3d0208340e5aed0cd.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей."Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы", - сказал он.

https://ria.ru/20220411/krizis-1782837325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, счетная палата рф, алексей кудрин, санкции в отношении россии