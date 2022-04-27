https://ria.ru/20220427/rossiya-1785715323.html
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин - РИА Новости, 27.04.2022
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин
Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:35
2022-04-27T12:35
2022-04-27T16:05
экономика
россия
счетная палата рф
алексей кудрин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей."Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы", - сказал он.
https://ria.ru/20220411/krizis-1782837325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, счетная палата рф, алексей кудрин, санкции в отношении россии
12:35 27.04.2022 (обновлено: 16:05 27.04.2022)
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин
Глава Счетной палаты Кудрин назвал ситуацию в следующие два года очень сложной