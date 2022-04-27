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Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин - РИА Новости, 27.04.2022
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Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин - РИА Новости, 27.04.2022
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин
Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:35
2022-04-27T16:05
экономика
россия
счетная палата рф
алексей кудрин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей."Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы", - сказал он.
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экономика, россия, счетная палата рф, алексей кудрин, санкции в отношении россии
12:35 27.04.2022 (обновлено: 16:05 27.04.2022)
 
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин

Глава Счетной палаты Кудрин назвал ситуацию в следующие два года очень сложной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.
"Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы", - сказал он.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:26
Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса
 
ЭкономикаРоссияСчетная палата РФАлексей КудринСанкции в отношении России
 
 
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