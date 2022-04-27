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В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби

В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби - РИА Новости, 27.04.2022

В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби

Warner Bros. Pictures представила первое фото Марго Робби в образе Барби со съемок одноименной ленты о культовой блондинке. Кадр размещен в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:17

2022-04-27T16:17

2022-04-27T16:17

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Warner Bros. Pictures представила первое фото Марго Робби в образе Барби со съемок одноименной ленты о культовой блондинке. Кадр размещен в Twitter-аккаунте компании. Также студия объявила дату релиза. Судя по публикации в соцсети, фильм выйдет 21 июля 2023 года. Снимок не раскрывает деталей сюжета предстоящей картины. На фото Робби изображена сидящей за рулем кабриолета. На ней наряд в стиле ретро — голубая повязка на волосы, полосатый топ и белая юбка.Известно, что Кена в фильме сыграет Райан Гослинг. Сценарист и режиссер — Грета Гервиг. Барби — кукла, которая впервые была выпущена в 1959 году. Несмотря на популярность, ее часто критиковали. Ее создателей упрекали в том, что она навязывает девочкам стереотипы и плохо влияет на их восприятие собственной внешности. Будут ли в фильме Греты Гервиг затронуты эти обвинения, покажет время. Режиссер известна уважительным отношениям к женским персонажам и создает узнаваемые психологические портреты героинь в своих фильмах. Ее режиссерским дебютом в 2017 году стала картина "Леди Берд" с Сиршей Ронан в главной роли. В драме с элементами комедии рассказывалось о взрослении девочки-подростка. Этот проект принес Гервиг две номинации на "Оскар" — за сценарий и режиссуру. Также она сняла экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Главные героини — сестры Марч. События разворачиваются в 1860-ые годы во время Гражданской войны в Америке. Фильм вышел в 2019 году, на его счету шесть номинаций на "Оскар", победил он только в одной из них — в категории "Лучший дизайн костюмов".

https://ria.ru/20220427/hiddleston-1785612782.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, марго робби, райан гослинг, сирша ронан