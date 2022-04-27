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В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220427/robbie-1785713256.html
В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби
В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби - РИА Новости, 27.04.2022
В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби
Warner Bros. Pictures представила первое фото Марго Робби в образе Барби со съемок одноименной ленты о культовой блондинке. Кадр размещен в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:17
2022-04-27T16:17
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райан гослинг
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Warner Bros. Pictures представила первое фото Марго Робби в образе Барби со съемок одноименной ленты о культовой блондинке. Кадр размещен в Twitter-аккаунте компании. Также студия объявила дату релиза. Судя по публикации в соцсети, фильм выйдет 21 июля 2023 года. Снимок не раскрывает деталей сюжета предстоящей картины. На фото Робби изображена сидящей за рулем кабриолета. На ней наряд в стиле ретро — голубая повязка на волосы, полосатый топ и белая юбка.Известно, что Кена в фильме сыграет Райан Гослинг. Сценарист и режиссер — Грета Гервиг. Барби — кукла, которая впервые была выпущена в 1959 году. Несмотря на популярность, ее часто критиковали. Ее создателей упрекали в том, что она навязывает девочкам стереотипы и плохо влияет на их восприятие собственной внешности. Будут ли в фильме Греты Гервиг затронуты эти обвинения, покажет время. Режиссер известна уважительным отношениям к женским персонажам и создает узнаваемые психологические портреты героинь в своих фильмах. Ее режиссерским дебютом в 2017 году стала картина "Леди Берд" с Сиршей Ронан в главной роли. В драме с элементами комедии рассказывалось о взрослении девочки-подростка. Этот проект принес Гервиг две номинации на "Оскар" — за сценарий и режиссуру. Также она сняла экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Главные героини — сестры Марч. События разворачиваются в 1860-ые годы во время Гражданской войны в Америке. Фильм вышел в 2019 году, на его счету шесть номинаций на "Оскар", победил он только в одной из них — в категории "Лучший дизайн костюмов".
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, марго робби, райан гослинг, сирша ронан
16:17 27.04.2022
 
В Сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби

Warner Bros. Pictures показала первое фото Марго Робби со съемок фильма "Барби"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк72-й Каннский кинофестиваль. День девятый
72-й Каннский кинофестиваль. День девятый - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Warner Bros. Pictures представила первое фото Марго Робби в образе Барби со съемок одноименной ленты о культовой блондинке. Кадр размещен в Twitter-аккаунте компании.
Также студия объявила дату релиза. Судя по публикации в соцсети, фильм выйдет 21 июля 2023 года.
© Фото : Warner Bros.Марго Робби в фильме "Барби"
Марго Робби в фильме Барби - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Warner Bros.
Марго Робби в фильме "Барби"
Снимок не раскрывает деталей сюжета предстоящей картины. На фото Робби изображена сидящей за рулем кабриолета. На ней наряд в стиле ретро — голубая повязка на волосы, полосатый топ и белая юбка.
Известно, что Кена в фильме сыграет Райан Гослинг. Сценарист и режиссер — Грета Гервиг.
Барби — кукла, которая впервые была выпущена в 1959 году. Несмотря на популярность, ее часто критиковали. Ее создателей упрекали в том, что она навязывает девочкам стереотипы и плохо влияет на их восприятие собственной внешности.
Будут ли в фильме Греты Гервиг затронуты эти обвинения, покажет время. Режиссер известна уважительным отношениям к женским персонажам и создает узнаваемые психологические портреты героинь в своих фильмах. Ее режиссерским дебютом в 2017 году стала картина "Леди Берд" с Сиршей Ронан в главной роли. В драме с элементами комедии рассказывалось о взрослении девочки-подростка. Этот проект принес Гервиг две номинации на "Оскар" — за сценарий и режиссуру.
Также она сняла экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Главные героини — сестры Марч. События разворачиваются в 1860-ые годы во время Гражданской войны в Америке. Фильм вышел в 2019 году, на его счету шесть номинаций на "Оскар", победил он только в одной из них — в категории "Лучший дизайн костюмов".
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