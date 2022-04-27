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Переданный Россией американец Рид находится на пути в США - РИА Новости, 27.04.2022
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Переданный Россией американец Рид находится на пути в США
Переданный Россией американец Рид находится на пути в США - РИА Новости, 27.04.2022
Переданный Россией американец Рид находится на пути в США
Переданный Россией США в рамках обмена американский студент Тревор Рид находится на пути на родину, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:07
2022-04-27T16:19
в мире
сша
россия
константин ярошенко
тревор рид
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Переданный Россией США в рамках обмена американский студент Тревор Рид находится на пути на родину, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."Тревор сейчас находится в пути на родину, в США", - сказал представитель администрации в ходе брифинга для журналистов.Чиновник добавил, что США продолжат добиваться освобождения всех находящихся в неволе за рубежом американских граждан, что также включает осужденного в РФ Пола Уилана."Мы продолжим работу над этими вопросами, пока все они наконец не окажутся дома", - подчеркнул представитель Белого дома."Мы рады, что Тревор скоро воссоединится с семьей. Но отмечая освобождение Рида, мы осознаем, что еще предстоит добиться освобождения несправедливо осужденного Пола Уилана, об этом ясно заявили президент Байден, представители администрации США, посол Салливан. Мы не остановим усилий, пока не добьемся возвращения домой каждого американца, незаконно отбывающего срок где-либо в мире", - в свою очередь сказал представитель американского посольства в Москве.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
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Тревора Рида отправляют в США
Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США.
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в мире, сша, россия, константин ярошенко, тревор рид
16:07 27.04.2022 (обновлено: 16:19 27.04.2022)
 
Переданный Россией американец Рид находится на пути в США

Белый дом: переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Переданный Россией США в рамках обмена американский студент Тревор Рид находится на пути на родину, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Тревор сейчас находится в пути на родину, в США", - сказал представитель администрации в ходе брифинга для журналистов.
Чиновник добавил, что США продолжат добиваться освобождения всех находящихся в неволе за рубежом американских граждан, что также включает осужденного в РФ Пола Уилана.
"Мы продолжим работу над этими вопросами, пока все они наконец не окажутся дома", - подчеркнул представитель Белого дома.
"Мы рады, что Тревор скоро воссоединится с семьей. Но отмечая освобождение Рида, мы осознаем, что еще предстоит добиться освобождения несправедливо осужденного Пола Уилана, об этом ясно заявили президент Байден, представители администрации США, посол Салливан. Мы не остановим усилий, пока не добьемся возвращения домой каждого американца, незаконно отбывающего срок где-либо в мире", - в свою очередь сказал представитель американского посольства в Москве.
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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В миреСШАРоссияКонстантин ЯрошенкоТревор Рид
 
 
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