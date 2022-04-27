https://ria.ru/20220427/rid-1785773147.html

Переданный Россией американец Рид находится на пути в США

Переданный Россией американец Рид находится на пути в США - РИА Новости, 27.04.2022

Переданный Россией американец Рид находится на пути в США

Переданный Россией США в рамках обмена американский студент Тревор Рид находится на пути на родину, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:07

2022-04-27T16:07

2022-04-27T16:19

в мире

сша

россия

константин ярошенко

тревор рид

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Переданный Россией США в рамках обмена американский студент Тревор Рид находится на пути на родину, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."Тревор сейчас находится в пути на родину, в США", - сказал представитель администрации в ходе брифинга для журналистов.Чиновник добавил, что США продолжат добиваться освобождения всех находящихся в неволе за рубежом американских граждан, что также включает осужденного в РФ Пола Уилана."Мы продолжим работу над этими вопросами, пока все они наконец не окажутся дома", - подчеркнул представитель Белого дома."Мы рады, что Тревор скоро воссоединится с семьей. Но отмечая освобождение Рида, мы осознаем, что еще предстоит добиться освобождения несправедливо осужденного Пола Уилана, об этом ясно заявили президент Байден, представители администрации США, посол Салливан. Мы не остановим усилий, пока не добьемся возвращения домой каждого американца, незаконно отбывающего срок где-либо в мире", - в свою очередь сказал представитель американского посольства в Москве.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

сша

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Тревора Рида отправляют в США Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США. 2022-04-27T16:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, константин ярошенко, тревор рид