https://ria.ru/20220427/rid-1785757318.html

Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными

Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными - РИА Новости, 27.04.2022

Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными

Президент США Джо Байден заявил, что переговоры об освобождении осужденного в РФ американца Тревора Рида потребовали "сложных решений, которые дались ему... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:11

2022-04-27T15:11

2022-04-27T15:44

в мире

сша

тревор рид

джо байден

константин ярошенко

состояние здоровья летчика ярошенко

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что переговоры об освобождении осужденного в РФ американца Тревора Рида потребовали "сложных решений, которые дались ему нелегко"."Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко. Его благополучное возвращение служит отражением приоритетов, которые моя администрация уделяет возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых в неволе за границей", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Президент США заявил, что лично сообщил родителям Рида о возвращении их сына. Он также подчеркнул, что его администрация "не остановится, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору и не воссоединятся со своими семьями и друзьями".

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, тревор рид, джо байден, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко