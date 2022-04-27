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Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными
Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными - РИА Новости, 27.04.2022
Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными
Президент США Джо Байден заявил, что переговоры об освобождении осужденного в РФ американца Тревора Рида потребовали "сложных решений, которые дались ему... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:11
2022-04-27T15:11
2022-04-27T15:44
в мире
сша
тревор рид
джо байден
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что переговоры об освобождении осужденного в РФ американца Тревора Рида потребовали "сложных решений, которые дались ему нелегко"."Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко. Его благополучное возвращение служит отражением приоритетов, которые моя администрация уделяет возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых в неволе за границей", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Президент США заявил, что лично сообщил родителям Рида о возвращении их сына. Он также подчеркнул, что его администрация "не остановится, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору и не воссоединятся со своими семьями и друзьями".
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тревор рид, джо байден, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко
15:11 27.04.2022 (обновлено: 15:44 27.04.2022)
Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными
Байден заявил, что переговоры об обмене Рида на Ярошенко потребовали сложных решений
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что переговоры об освобождении осужденного в РФ американца Тревора Рида потребовали "сложных решений, которые дались ему нелегко".
"Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко. Его благополучное возвращение служит отражением приоритетов, которые моя администрация уделяет возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых в неволе за границей", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.
Президент США заявил, что лично сообщил родителям Рида о возвращении их сына. Он также подчеркнул, что его администрация "не остановится, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору и не воссоединятся со своими семьями и друзьями".