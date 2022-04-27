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Российский фонд фундаментальных исследований

Российский фонд фундаментальных исследований - РИА Новости, 27.04.2022

Российский фонд фундаментальных исследований

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – самоуправляемая государственная организация, основной целью деятельности которой является поддержка... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:55

2022-04-27T07:55

2022-04-27T07:55

справки

россия

российский фонд фундаментальных исследований

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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – самоуправляемая государственная организация, основной целью деятельности которой является поддержка инициативных научных проектов.РФФИ был создан указом президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 года "О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации". Основная задача фонда – проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из числа тех, что представлены фонду учеными в инициативном порядке, и последующее организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов.Реализация данной задачи позволяет обеспечивать научно-технологический задел и формировать исследовательский потенциал на приоритетных направлениях развития науки и технологий, стимулировать генерации научных идей, отбирать лучшие заявки на стадии инициатив, находить новации, возможные к реализации в рамках программ исследований Российской академии наук, институтов развития, образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных центров. Все решения о поддержке проектов в РФФИ принимаются исключительно по результатам экспертизы, которая имеет своей целью оценить научное качество заявки.Экспертом РФФИ может быть признанный авторитетный специалист высшей квалификации с ученой степенью доктора (в основном) или кандидата наук (как исключение) из числа активно работающих ученых.Экспертный совет создается по каждой из областей знаний, в рамках экспертного совета формируются секции по разделам данной области знания.Каждая заявка проходит в РФФИ независимую многоэтапную экспертизу. После регистрации заявку рецензируют два-три эксперта, работающих независимо и анонимно. Затем сами заявки и результаты первичной экспертизы независимых экспертов представляются на секцию экспертного совета. Окончательные рекомендации вырабатывает экспертный совет.Решения экспертного совета и его секций принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, при наличии на заседании не менее 50% его полного состава.Ежегодно РФФИ проводится более 10 основных конкурсов научно-исследовательских проектов, включая междисциплинарные фундаментальные, региональные и международные конкурсы. К экспертизе заявок и отчетов привлекаются более 3500 экспертов и 1000 членов экспертных советов РФФИ, при этом выполняется более 65-70 тысяч экспертиз в год. РФФИ ведет активную деятельность по развитию связей с международными и зарубежными научными организациями для помощи российским ученым в выполнении исследований в рамках международного сотрудничества по всем областям фундаментальных знаний, а также содействует участию российских ученых в конференциях и совещаниях за рубежом, изучает и использует опыт ведущих зарубежных фондов по конкурсному финансированию исследований.Международные программы научных исследований реализуются в рамках соглашений с более чем 30 зарубежными партнерами.Весомое место в деятельности РФФИ занимает также взаимодействие с регионами страны. Фонд стремится шире привлекать ученых из регионов к участию в конкурсах и в экспертизе поступающих заявок.Региональные конкурсы, проводимые РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации, нацелены на решение актуальных социально-экономических задач конкретного региона и укрепление региональной безопасности.Ежегодно более тысячи региональных проектов финансируется фондом на паритетной основе с субъектами РФ.Коллегиальными органами управления фонда являются совет и бюро совета фонда.Совет фонда является высшим органом управления. Совет фонда возглавляет председатель, который назначается президентом Российской Федерации сроком на пять лет.В состав совета фонда входит 41 человек, в том числе председатель совета, ответственный секретарь, ведущие ученые, представители научных, образовательных, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в научной сфере, а также представители федеральных органов исполнительной власти.Состав совета фонда утверждается правительством РФ на срок полномочий председателя совета фонда.Заседания совета фонда проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.В бюро совета входят 12 членов совета, включая председателя совета фонда, его заместителей и ответственного секретаря совета фонда. Бюро совета осуществляет свои полномочия в период между заседаниями совета фонда.Во главе РФФИ в разные годы стояли известные российские ученые – директор-организатор Фонда академик Андрей Гончар, академик Владимир Фортов, академик Михаил Алфимов, академик Владислав Хомич. С июня 2008 года Российский фонд фундаментальных исследований возглавляет академик Владислав Панченко. Единоличным исполнительным органом фонда является директор. Директор фонда назначается на должность правительством Российской Федерации сроком на пять лет. В настоящее время эту должность занимает Олег Белявский. Финансирование РФФИ осуществлялось за счет средств федерального бюджета и добровольных взносов от организаций и частных лиц.За время работы фонда было издано более 450 тысяч научных публикаций, в том числе около 180 тысяч журнальных статей, большинство из которых получают высокие индексы научного цитирования в авторитетных международных базах данных.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, российский фонд фундаментальных исследований