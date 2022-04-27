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В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов

В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов - РИА Новости, 27.04.2022

В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов

Власти Бурятии готовят программу реабилитации для военных, которые возвращаются со спецоперации по защите республик Донбасса, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T04:15

2022-04-27T04:15

2022-04-27T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Власти Бурятии готовят программу реабилитации для военных, которые возвращаются со спецоперации по защите республик Донбасса, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."Мы готовим возвращающимся программу реабилитации. Понятно, что им нужны будут время и условия, чтобы прийти в себя и адаптироваться к нормальной, мирной жизни", — сказал Цыденов.Он отметил, что семьи погибших в спецоперации нуждаются в особой заботе в первую очередь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>

https://ria.ru/20220426/podderzhka-1785442629.html

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республика бурятия, алексей цыденов, украина, россия, общество