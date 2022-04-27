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В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/reabilitatsiya-1785651645.html
В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов
В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов - РИА Новости, 27.04.2022
В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов
Власти Бурятии готовят программу реабилитации для военных, которые возвращаются со спецоперации по защите республик Донбасса, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T04:15
2022-04-27T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
республика бурятия
алексей цыденов
украина
россия
общество
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Власти Бурятии готовят программу реабилитации для военных, которые возвращаются со спецоперации по защите республик Донбасса, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."Мы готовим возвращающимся программу реабилитации. Понятно, что им нужны будут время и условия, чтобы прийти в себя и адаптироваться к нормальной, мирной жизни", — сказал Цыденов.Он отметил, что семьи погибших в спецоперации нуждаются в особой заботе в первую очередь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова &gt;&gt;
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республика бурятия, алексей цыденов, украина, россия, общество
04:15 27.04.2022 (обновлено: 10:16 27.04.2022)
 
В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов

Глава Бурятии Цыденов: готовим программу реабилитации для вернувшихся с Украины бойцов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Власти Бурятии готовят программу реабилитации для военных, которые возвращаются со спецоперации по защите республик Донбасса, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости.
"Мы готовим возвращающимся программу реабилитации. Понятно, что им нужны будут время и условия, чтобы прийти в себя и адаптироваться к нормальной, мирной жизни", — сказал Цыденов.
Он отметил, что семьи погибших в спецоперации нуждаются в особой заботе в первую очередь.
"Дети из таких семей смогут без очереди поступать в любой детский сад или школу по желанию матери, а когда вырастут — в вуз за счет республики. У одного из наших земляков, который погиб во время спецоперации, остались пятеро детей. Нужно помочь им встать на ноги, выйти в жизнь", — сказал глава Бурятии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 09:46
В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации
Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика БурятияАлексей ЦыденовУкраинаРоссияОбщество
 
 
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