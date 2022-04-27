https://ria.ru/20220427/raketa-1785646059.html

Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone

Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone - РИА Новости, 27.04.2022

Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T00:12

2022-04-27T00:12

2022-04-27T00:12

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ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты.Хиппи сообщил, что Украина в последнее время просила поставить оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для поражения наземных целей, и правительство Великобритании в связи с этим изучало вопрос поставок ракет Brimstone.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785639631.html

https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html

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в мире, украина, великобритания, россия