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Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone
Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone - РИА Новости, 27.04.2022
Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:12
2022-04-27T00:12
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты.Хиппи сообщил, что Украина в последнее время просила поставить оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для поражения наземных целей, и правительство Великобритании в связи с этим изучало вопрос поставок ракет Brimstone.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785639631.html
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в мире, украина, великобритания, россия
00:12 27.04.2022
 
Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone

Минобороны Британии анонсировало поставки ракет Brimstone Украине через несколько недель

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты.

"Мы ожидали, что министр обороны вернется с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель", — сказал Хиппи, выступая с заявлением в парламенте.

Хиппи сообщил, что Украина в последнее время просила поставить оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для поражения наземных целей, и правительство Великобритании в связи с этим изучало вопрос поставок ракет Brimstone.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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