https://ria.ru/20220427/radary-1785674243.html
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре - РИА Новости, 27.04.2022
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре
Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в Босфорском проливе, проблем с морским движением нет, заявил министр национальной обороны страны Хулуси... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:09
2022-04-27T10:09
2022-04-27T10:21
в мире
турция
босфор
хулуси акар
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в Босфорском проливе, проблем с морским движением нет, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар."К настоящему времени благополучно уничтожены три мины. Наши минные корабли, вертолеты, морские патрульные самолеты и подводные команды (SAS) находятся в состоянии боевой готовности. Сейчас мы внимательно следим за Босфором. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы контролировать въезд и выезд и не столкнуться с неожиданностями, установили радары обнаружения. На данный момент можно смело сказать, что проблем с морским движением в Босфоре нет", - приводит слова Акара его пресс-служба.На вопрос, нуждается ли Турция в какой-либо поддержке в борьбе с минами, министр Акар сказал, что ВС Турции обладают очень передовыми возможностями в этом отношении."У нас достаточно элементов и оборудования, как для обнаружения, так и для уничтожения. Мы также сообщили, что можем поддержать наших друзей и союзников в борьбе с минами, помимо удовлетворения собственных потребностей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780228105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, босфор, хулуси акар
10:09 27.04.2022 (обновлено: 10:21 27.04.2022)
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре
Глава МО Турции Акар сообщил об установке радаров для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре