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Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре - РИА Новости, 27.04.2022
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Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре - РИА Новости, 27.04.2022
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре
Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в Босфорском проливе, проблем с морским движением нет, заявил министр национальной обороны страны Хулуси... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:09
2022-04-27T10:21
в мире
турция
босфор
хулуси акар
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в Босфорском проливе, проблем с морским движением нет, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар."К настоящему времени благополучно уничтожены три мины. Наши минные корабли, вертолеты, морские патрульные самолеты и подводные команды (SAS) находятся в состоянии боевой готовности. Сейчас мы внимательно следим за Босфором. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы контролировать въезд и выезд и не столкнуться с неожиданностями, установили радары обнаружения. На данный момент можно смело сказать, что проблем с морским движением в Босфоре нет", - приводит слова Акара его пресс-служба.На вопрос, нуждается ли Турция в какой-либо поддержке в борьбе с минами, министр Акар сказал, что ВС Турции обладают очень передовыми возможностями в этом отношении."У нас достаточно элементов и оборудования, как для обнаружения, так и для уничтожения. Мы также сообщили, что можем поддержать наших друзей и союзников в борьбе с минами, помимо удовлетворения собственных потребностей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780228105.html
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в мире, турция, босфор, хулуси акар
10:09 27.04.2022 (обновлено: 10:21 27.04.2022)
 
Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре

Глава МО Турции Акар сообщил об установке радаров для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в Босфорском проливе, проблем с морским движением нет, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"К настоящему времени благополучно уничтожены три мины. Наши минные корабли, вертолеты, морские патрульные самолеты и подводные команды (SAS) находятся в состоянии боевой готовности. Сейчас мы внимательно следим за Босфором. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы контролировать въезд и выезд и не столкнуться с неожиданностями, установили радары обнаружения. На данный момент можно смело сказать, что проблем с морским движением в Босфоре нет", - приводит слова Акара его пресс-служба.
На вопрос, нуждается ли Турция в какой-либо поддержке в борьбе с минами, министр Акар сказал, что ВС Турции обладают очень передовыми возможностями в этом отношении.
"У нас достаточно элементов и оборудования, как для обнаружения, так и для уничтожения. Мы также сообщили, что можем поддержать наших друзей и союзников в борьбе с минами, помимо удовлетворения собственных потребностей", - подчеркнул он.
Мост через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 12:57
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В миреТурцияБосфорХулуси Акар
 
 
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