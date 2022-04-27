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В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/rada-1785793706.html
В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов
В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов - РИА Новости, 27.04.2022
В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов
Проект постановления о лишении депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного зарегистрирован в Верховной раде... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:04
2022-04-27T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
вадим рабинович
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проект постановления о лишении депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного зарегистрирован в Верховной раде Украины. Перечисленные депутаты представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"."В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, В. В. Медведчук, Т.Р. Козак, В. З. Рабинович, А. С. Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте проекта постановления на сайте Верховной рады. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде.Владимир Зеленский ранее заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.
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украина, в мире, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
17:04 27.04.2022 (обновлено: 18:10 27.04.2022)
 
В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов

В Раде зарегистрировали постановление о лишении Медведчука, Козака и Рабиновича мандатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проект постановления о лишении депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного зарегистрирован в Верховной раде Украины. Перечисленные депутаты представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, В. В. Медведчук, Т.Р. Козак, В. З. Рабинович, А. С. Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте проекта постановления на сайте Верховной рады. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде.
Владимир Зеленский ранее заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Экс-депутат Рады Кива запросил политическое убежище в России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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