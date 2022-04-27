17:04 27.04.2022 (обновлено: 18:10 27.04.2022)
В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов
В Раде зарегистрировали постановление о лишении Медведчука, Козака и Рабиновича мандатов
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проект постановления о лишении депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного зарегистрирован в Верховной раде Украины. Перечисленные депутаты представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, В. В. Медведчук, Т.Р. Козак, В. З. Рабинович, А. С. Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте проекта постановления на сайте Верховной рады. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде.
Владимир Зеленский ранее заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.