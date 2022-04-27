https://ria.ru/20220427/rada-1785793706.html

В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов

В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов - РИА Новости, 27.04.2022

В Раде хотят лишить Медведчука, Козака и Рабиновича депутатских мандатов

Проект постановления о лишении депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного зарегистрирован в Верховной раде... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:04

2022-04-27T17:04

2022-04-27T18:10

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

вадим рабинович

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проект постановления о лишении депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного зарегистрирован в Верховной раде Украины. Перечисленные депутаты представляют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"."В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, В. В. Медведчук, Т.Р. Козак, В. З. Рабинович, А. С. Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте проекта постановления на сайте Верховной рады. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде.Владимир Зеленский ранее заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.

https://ria.ru/20220421/kiva-1784710111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр