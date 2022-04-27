https://ria.ru/20220427/pvo-1785681108.html
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У"
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У" - РИА Новости, 27.04.2022
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У"
Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У", сообщил официальный... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:39
2022-04-27T10:39
2022-04-27T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА "Байрактар-ТБ2", - сказал он."Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета "Точка-У", - добавил генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: Российскими ПВО сбиты 18 украинских беспилотников и ракета "Точка-У"
Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-27T10:39
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:39 27.04.2022 (обновлено: 12:00 27.04.2022)
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У"
Минобороны: российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету "Точка-У"