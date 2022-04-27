https://ria.ru/20220427/pvo-1785681108.html

Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У"

Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У" - РИА Новости, 27.04.2022

Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У"

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У", сообщил официальный... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:39

2022-04-27T10:39

2022-04-27T12:00

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА "Байрактар-ТБ2", - сказал он."Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета "Точка-У", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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украина

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Кирилл Волков

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Конашенков: Российскими ПВО сбиты 18 украинских беспилотников и ракета "Точка-У" Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-27T10:39 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр