https://ria.ru/20220427/pvo-1785654561.html
В Курской области сработала система ПВО
В Курской области сработала система ПВО - РИА Новости, 27.04.2022
В Курской области сработала система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что ночью сработала система ПВО, жертв и разрушений нет. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:54
2022-04-27T06:54
2022-04-27T09:06
происшествия
курская область
украина
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что ночью сработала система ПВО, жертв и разрушений нет."Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал Старовойт.Другие подробности он пообещал уточнить позднее.Ночь накануне при этом, как сообщал ранее Старовойт, прошла спокойно.
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происшествия, курская область, украина
06:54 27.04.2022 (обновлено: 09:06 27.04.2022)
В Курской области сработала система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО