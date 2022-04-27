https://ria.ru/20220427/pvo-1785654561.html

В Курской области сработала система ПВО

В Курской области сработала система ПВО - РИА Новости, 27.04.2022

В Курской области сработала система ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что ночью сработала система ПВО, жертв и разрушений нет. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T06:54

2022-04-27T06:54

2022-04-27T09:06

происшествия

курская область

украина

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что ночью сработала система ПВО, жертв и разрушений нет."Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал Старовойт.Другие подробности он пообещал уточнить позднее.Ночь накануне при этом, как сообщал ранее Старовойт, прошла спокойно.

https://ria.ru/20220427/sklad-1785652192.html

курская область

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происшествия, курская область, украина