https://ria.ru/20220427/putin-1785784223.html

Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин

Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин

Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:42

2022-04-27T16:42

2022-04-27T16:56

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владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей."Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях "антироссии" никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220427/rossiya-1785787055.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, политика, владимир путин