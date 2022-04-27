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Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин
Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:42
2022-04-27T16:56
в мире
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей."Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях "антироссии" никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220427/rossiya-1785787055.html
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в мире, россия, политика, владимир путин
16:42 27.04.2022 (обновлено: 16:56 27.04.2022)
 
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин

Президент Путин: Россия не может допустить создание русофобских территорий вокруг страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.
"Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях "антироссии" никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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