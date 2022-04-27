https://ria.ru/20220427/putin-1785784223.html
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин
Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:42
2022-04-27T16:42
2022-04-27T16:56
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, Россия благосклонно относилась к созданию независимого украинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей."Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях "антироссии" никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220427/rossiya-1785787055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, политика, владимир путин
16:42 27.04.2022 (обновлено: 16:56 27.04.2022)
Россия не может допустить создание русофобских территорий, заявил Путин
Президент Путин: Россия не может допустить создание русофобских территорий вокруг страны