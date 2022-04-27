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Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/putin-1785783162.html
Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России
Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России - РИА Новости, 27.04.2022
Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России
Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:39
2022-04-27T20:10
в мире
владимир путин
россия
безопасность
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.Он подчеркнул, что у страны для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться. "А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали", — сообщил президент.Кроме того, российский лидер заверил, что все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.По его словам, российские солдаты и офицеры предотвратили "реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной" и упредили масштабный конфликт, который "развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям".Путин отметил, что недружественные страны сделали ставку на русофобию и неонацистов и последовательно создавали из соседнего государства анти-Россию. При этом Запад превратил украинский народ в расходный материал, однако осознание этого уже приходит к большей части населения.Реакция Москвы на эти действия оказалась правильной и своевременной, что подтверждает ход последних событий, включая претензии Киева на обладание ядерным оружием, обнаружение западных биолабораторий на территории Украины и поставки вооружения, добавил президент."Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз &lt;…&gt; несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", — также объявил Путин.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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Путин: Ответный удар будет молниеносным
Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
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Путин: "Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей Родиной"
Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
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в мире, владимир путин, россия, безопасность, украина, донбасс
16:39 27.04.2022 (обновлено: 20:10 27.04.2022)
 
Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России

Путин предупредил о последствиях в случае вмешательства извне в спецоперацию на Украине

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Все решения у нас на этот счет приняты", — сказал он.

Он подчеркнул, что у страны для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться. "А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали", — сообщил президент.
Кроме того, российский лидер заверил, что все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.
По его словам, российские солдаты и офицеры предотвратили "реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной" и упредили масштабный конфликт, который "развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям".
Путин отметил, что недружественные страны сделали ставку на русофобию и неонацистов и последовательно создавали из соседнего государства анти-Россию. При этом Запад превратил украинский народ в расходный материал, однако осознание этого уже приходит к большей части населения.

"Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях анти-России никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", — объяснил глава государства.

Реакция Москвы на эти действия оказалась правильной и своевременной, что подтверждает ход последних событий, включая претензии Киева на обладание ядерным оружием, обнаружение западных биолабораторий на территории Украины и поставки вооружения, добавил президент.
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"Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз <…> несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", — также объявил Путин.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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