https://ria.ru/20220427/programma-1785692657.html

Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"

Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 27.04.2022

Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"

Тверская область предлагает обширную программу мероприятий на майские праздники для обладателей "Пушкинской карты", сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:19

2022-04-27T11:19

2022-04-27T11:19

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Тверская область предлагает обширную программу мероприятий на майские праздники для обладателей "Пушкинской карты", сообщает пресс-служба областного правительства.Программа включает мероприятия патриотической, духовно-нравственной, культурной направленности. В частности, по "Пушкинской карте" на майские праздники можно посетить Тверскую областную картинную галерею, филармонию, государственные театры, дворцы культуры "Пролетарка" и "Химволокно" в Твери, областной Дом народного творчества, Тверской городской музейно-выставочный центр. К программе "Пушкинская карта" присоединился Ржевский филиал Музея Победы.По словам губернатора области Игоря Рудени, проект "Пушкинская карта" не только позволяет молодёжи приобщиться к богатейшему культурному наследию страны, но и дает новый импульс развитию туристической отрасли.По данным пресс-службы, в Тверской области оформлены около 37 тысяч "Пушкинских карт.

https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь