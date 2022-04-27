Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Тверская область предлагает обширную программу мероприятий на майские праздники для обладателей "Пушкинской карты", сообщает пресс-служба областного правительства.
Программа включает мероприятия патриотической, духовно-нравственной, культурной направленности. В частности, по "Пушкинской карте" на майские праздники можно посетить Тверскую областную картинную галерею, филармонию, государственные театры, дворцы культуры "Пролетарка" и "Химволокно" в Твери, областной Дом народного творчества, Тверской городской музейно-выставочный центр. К программе "Пушкинская карта" присоединился Ржевский филиал Музея Победы.
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По словам губернатора области Игоря Рудени, проект "Пушкинская карта" не только позволяет молодёжи приобщиться к богатейшему культурному наследию страны, но и дает новый импульс развитию туристической отрасли.
По данным пресс-службы, в Тверской области оформлены около 37 тысяч "Пушкинских карт.