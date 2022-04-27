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Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 27.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220427/programma-1785692657.html
Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"
Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 27.04.2022
Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"
Тверская область предлагает обширную программу мероприятий на майские праздники для обладателей "Пушкинской карты", сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:19
2022-04-27T11:19
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Тверская область предлагает обширную программу мероприятий на майские праздники для обладателей "Пушкинской карты", сообщает пресс-служба областного правительства.Программа включает мероприятия патриотической, духовно-нравственной, культурной направленности. В частности, по "Пушкинской карте" на майские праздники можно посетить Тверскую областную картинную галерею, филармонию, государственные театры, дворцы культуры "Пролетарка" и "Химволокно" в Твери, областной Дом народного творчества, Тверской городской музейно-выставочный центр. К программе "Пушкинская карта" присоединился Ржевский филиал Музея Победы.По словам губернатора области Игоря Рудени, проект "Пушкинская карта" не только позволяет молодёжи приобщиться к богатейшему культурному наследию страны, но и дает новый импульс развитию туристической отрасли.По данным пресс-службы, в Тверской области оформлены около 37 тысяч "Пушкинских карт.
https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html
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игорь руденя, тверь
11:19 27.04.2022
 

Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 апр – РИА Новости. Тверская область предлагает обширную программу мероприятий на майские праздники для обладателей "Пушкинской карты", сообщает пресс-служба областного правительства.
Программа включает мероприятия патриотической, духовно-нравственной, культурной направленности. В частности, по "Пушкинской карте" на майские праздники можно посетить Тверскую областную картинную галерею, филармонию, государственные театры, дворцы культуры "Пролетарка" и "Химволокно" в Твери, областной Дом народного творчества, Тверской городской музейно-выставочный центр. К программе "Пушкинская карта" присоединился Ржевский филиал Музея Победы.
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:23Тверская область
Тверская область расширит меры поддержки туризма
По словам губернатора области Игоря Рудени, проект "Пушкинская карта" не только позволяет молодёжи приобщиться к богатейшему культурному наследию страны, но и дает новый импульс развитию туристической отрасли.
По данным пресс-службы, в Тверской области оформлены около 37 тысяч "Пушкинских карт.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверь
 
 
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