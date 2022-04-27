https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности - РИА Новости, 27.04.2022
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:43
2022-04-27T18:43
2022-04-27T18:44
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
тирасполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня террористической опасности, заявил глава МВД Приднестровья Виталий Нягу."Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес", - сказал он. Слова министра размещены на официальном сайте МВД республики.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
https://ria.ru/20220427/moldaviya-1785751818.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
украина
приднестровская молдавская республика
тирасполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, приднестровская молдавская республика, тирасполь
18:43 27.04.2022 (обновлено: 18:44 27.04.2022)
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности