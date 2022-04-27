https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html

В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности

В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности - РИА Новости, 27.04.2022

В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:43

2022-04-27T18:43

2022-04-27T18:44

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украина

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня террористической опасности, заявил глава МВД Приднестровья Виталий Нягу."Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес", - сказал он. Слова министра размещены на официальном сайте МВД республики.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

https://ria.ru/20220427/moldaviya-1785751818.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

украина

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, приднестровская молдавская республика, тирасполь