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В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности - РИА Новости, 27.04.2022
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В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности - РИА Новости, 27.04.2022
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:43
2022-04-27T18:44
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня террористической опасности, заявил глава МВД Приднестровья Виталий Нягу."Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес", - сказал он. Слова министра размещены на официальном сайте МВД республики.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
https://ria.ru/20220427/moldaviya-1785751818.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
украина
приднестровская молдавская республика
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, тирасполь
18:43 27.04.2022 (обновлено: 18:44 27.04.2022)
 
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности

В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике под охрану взяты все объекты государственной важности в связи с введением "красного" уровня террористической опасности, заявил глава МВД Приднестровья Виталий Нягу.
"Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес", - сказал он. Слова министра размещены на официальном сайте МВД республики.
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В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
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