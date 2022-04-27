Премьер Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье
Премьер Молдавии Гаврилица осудила эскалацию напряженности в ПМР и призвала сохранять мир
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что осуждает эскалацию напряженности в Приднестровье, поэтому просит граждан сохранять спокойствие и мир в стране.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
"Мы видим действия по эскалации напряженности в приднестровском регионе, мы осуждаем подобные действия и призываем всех к миру и спокойствию. Ситуация в Колбасне сейчас стабильна, задача правительства — работать с максимальной ответственностью и обеспечить спокойствие, чтобы вся территория Молдавии не была вовлечена в войну", - заявила Гаврилица.
Она подтвердила, что на въезде и выезде из Приднестровья формируются очереди. Премьер объяснила это пасхальными праздниками, а также усилением контроля после взрывов в Тирасполе, из-за чего транспорт задерживается на КПП.
Кроме того, Гаврилица сообщила, что Кишинев и Тирасполь поддерживают диалог на уровне рабочих групп.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.