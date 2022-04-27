https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785806590.html

Премьер Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье

Премьер Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022

Премьер Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что осуждает эскалацию напряженности в Приднестровье, поэтому просит граждан сохранять спокойствие и мир РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:52

2022-04-27T17:52

2022-04-27T17:52

в мире

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что осуждает эскалацию напряженности в Приднестровье, поэтому просит граждан сохранять спокойствие и мир в стране.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы."Мы видим действия по эскалации напряженности в приднестровском регионе, мы осуждаем подобные действия и призываем всех к миру и спокойствию. Ситуация в Колбасне сейчас стабильна, задача правительства — работать с максимальной ответственностью и обеспечить спокойствие, чтобы вся территория Молдавии не была вовлечена в войну", - заявила Гаврилица.Она подтвердила, что на въезде и выезде из Приднестровья формируются очереди. Премьер объяснила это пасхальными праздниками, а также усилением контроля после взрывов в Тирасполе, из-за чего транспорт задерживается на КПП.Кроме того, Гаврилица сообщила, что Кишинев и Тирасполь поддерживают диалог на уровне рабочих групп.В Приднестровье в понедельник и вторник произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/moldaviya-1785751818.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785797038.html

https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785749647.html

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, наталья гаврилица