https://ria.ru/20220427/polsha-1785697373.html

В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии

В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии - РИА Новости, 27.04.2022

В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии

Польские спецслужбы с начала российской спецоперации на Украине задержали семерых граждан страны и иностранцев за шпионаж в пользу России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:32

2022-04-27T11:32

2022-04-27T11:32

польша

россия

белоруссия

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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польские спецслужбы с начала российской спецоперации на Украине задержали семерых граждан страны и иностранцев за шпионаж в пользу России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Польского телевидения.Ранее в среду польские власти сообщили о задержании в Белостоке гражданина России и гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу России."Мы имеем дело с интенсификацией проведения шпионской деятельности против Польши. С начала войны задержано уже семь граждан Польши или иностранцев, действующих в пользу российской или белорусской разведки", - сказал Жарин.

https://ria.ru/20220412/shpionazh-1783122408.html

польша

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, россия, белоруссия