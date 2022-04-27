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В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии - РИА Новости, 27.04.2022
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В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии
В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии - РИА Новости, 27.04.2022
В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии
Польские спецслужбы с начала российской спецоперации на Украине задержали семерых граждан страны и иностранцев за шпионаж в пользу России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:32
2022-04-27T11:32
польша
россия
белоруссия
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польские спецслужбы с начала российской спецоперации на Украине задержали семерых граждан страны и иностранцев за шпионаж в пользу России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Польского телевидения.Ранее в среду польские власти сообщили о задержании в Белостоке гражданина России и гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу России."Мы имеем дело с интенсификацией проведения шпионской деятельности против Польши. С начала войны задержано уже семь граждан Польши или иностранцев, действующих в пользу российской или белорусской разведки", - сказал Жарин.
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польша, россия, белоруссия
11:32 27.04.2022
 
В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии

Жарин: в Польше с 24 февраля задержали семь человек за шпионаж в пользу Москвы и Минска

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польские спецслужбы с начала российской спецоперации на Украине задержали семерых граждан страны и иностранцев за шпионаж в пользу России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Польского телевидения.
Ранее в среду польские власти сообщили о задержании в Белостоке гражданина России и гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу России.
"Мы имеем дело с интенсификацией проведения шпионской деятельности против Польши. С начала войны задержано уже семь граждан Польши или иностранцев, действующих в пользу российской или белорусской разведки", - сказал Жарин.
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