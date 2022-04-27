https://ria.ru/20220427/podderzhka-1785761631.html

Власти Липецкой области окажут поддержку резидентам ОЭЗ "Липецк"

Власти Липецкой области окажут поддержку резидентам ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 27.04.2022

Власти Липецкой области окажут поддержку резидентам ОЭЗ "Липецк"

Власти Липецкой области окажут поддержку ряду компаний-резидентов особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:25

2022-04-27T15:25

2022-04-27T15:25

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области окажут поддержку ряду компаний-резидентов особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.На встрече с руководством компании "ППГ Индастриз Липецк", производящей краски, лакокрасочные и защитные покрытия, в том числе для судо- и авиастроения, Артамонов обсудил новые рынки сбыта их продукции. Артамонов заверил, что администрация региона окажет содействие в продвижении продукции компании."Мы плотно сотрудничаем с федеральными ведомствами. Есть специальный каталог, который содержит информацию о вариантах замены импорта в плане оборудования, логистических цепочках. Мы вместе с ними прорабатываем ситуацию", - сказал губернатор.На встрече с руководством компании "Эгида" - основным поставщиком эластичного пенополиуретана, тканей, клея и комплектующих для ведущих производителей мягкой мебели, Артамонов заявил, что власти области окажут всю необходимую помощь в завершении строительства нового производственного корпуса.На встрече с руководством завода автомобильных шин "Йокохама Р.П.З.", глава региона сообщил, что в случае проблем с возобновлением работ на предприятии. которые были приостановлены в марте из-за логистических сложностей, областные власти "приложат все усилия, чтобы сотрудники были трудоустроены на другие предприятия особой экономической зоны".

https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784919509.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, игорь артамонов