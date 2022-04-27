Исполнители взрывов в Приднестровье выехали на Украину, заявил МИД ПМР
Глава МИД ПМР Игнатьев заявил, что исполнители взрывов в Приднестровье выехали на Украину
© SputnikСотрудники правоохранительных органов Приднестровья
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Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Исполнители взрывов в Приднестровье после организации терактов выехали на Украину; по предварительным данным следствия, организаторов также стоит искать на украинской территории, заявил в среду глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
"Что касается того, кто стоит (за организацией взрывов), то, по первым предварительным данным следствия, следы ведут на Украину... Исполнители попали в том числе на камеры видеонаблюдения. Есть абсолютно четкие доказательства того, что они убыли на Украину", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк Григориопольского района. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.
В среду МВД непризнанной ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы. Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.