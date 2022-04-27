https://ria.ru/20220427/pmr-1785760963.html

Исполнители взрывов в Приднестровье выехали на Украину, заявил МИД ПМР

Исполнители взрывов в Приднестровье выехали на Украину, заявил МИД ПМР - РИА Новости, 27.04.2022

Исполнители взрывов в Приднестровье выехали на Украину, заявил МИД ПМР

Исполнители взрывов в Приднестровье после организации терактов выехали на Украину; по предварительным данным следствия, организаторов также стоит искать на... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:23

2022-04-27T15:23

2022-04-27T15:23

в мире

украина

молдавия

тирасполь

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Исполнители взрывов в Приднестровье после организации терактов выехали на Украину; по предварительным данным следствия, организаторов также стоит искать на украинской территории, заявил в среду глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк Григориопольского района. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.В среду МВД непризнанной ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы. Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/vzryvy-1785757064.html

украина

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика