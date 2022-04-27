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Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 27.04.2022
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Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 27.04.2022
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:48
2022-04-27T12:48
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
санкт-петербург
фонд "росконгресс"
антон кобяков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года."Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей", - говорится в сообщении "Росконгресса".Согласно опубликованной архитектуре программы, в рамках блока обсудят современные вызовы российской экономике, финансовую грамотность, перезагрузку сетевой инфраструктуры, лучшие практики для частного бизнеса, здоровое питание в условиях экономических ограничений, инфраструктуру для устойчивого промышленного роста.
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россия
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, фонд "росконгресс", антон кобяков
12:48 27.04.2022
 

Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".
Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:16
Росконгресс рассказал о программе 25-го ПМЭФ
"Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Согласно опубликованной архитектуре программы, в рамках блока обсудят современные вызовы российской экономике, финансовую грамотность, перезагрузку сетевой инфраструктуры, лучшие практики для частного бизнеса, здоровое питание в условиях экономических ограничений, инфраструктуру для устойчивого промышленного роста.
"Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют нам новые правила игры. Новые вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", – приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияСанкт-ПетербургФонд "Росконгресс"Антон Кобяков
 
 
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