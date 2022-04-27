https://ria.ru/20220427/pmef-1785719751.html
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 27.04.2022
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ
Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:48
2022-04-27T12:48
2022-04-27T12:48
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
санкт-петербург
фонд "росконгресс"
антон кобяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734897026_0:140:3100:1885_1920x0_80_0_0_3354d34acb24ad2fa19585f4fe623a5e.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года."Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей", - говорится в сообщении "Росконгресса".Согласно опубликованной архитектуре программы, в рамках блока обсудят современные вызовы российской экономике, финансовую грамотность, перезагрузку сетевой инфраструктуры, лучшие практики для частного бизнеса, здоровое питание в условиях экономических ограничений, инфраструктуру для устойчивого промышленного роста.
https://ria.ru/20220427/pmef-1785710129.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734897026_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_7fcadcd157f251113db5b4b4d6b18e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, фонд "росконгресс", антон кобяков
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".
Юбилейный 25-й ПМЭФ
пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.
"Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Согласно опубликованной архитектуре программы, в рамках блока обсудят современные вызовы российской экономике, финансовую грамотность, перезагрузку сетевой инфраструктуры, лучшие практики для частного бизнеса, здоровое питание в условиях экономических ограничений, инфраструктуру для устойчивого промышленного роста.
"Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют нам новые правила игры. Новые вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", – приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова
.