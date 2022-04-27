https://ria.ru/20220427/pmef-1785719751.html

Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ

Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 27.04.2022

Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, обсудят на ПМЭФ

Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:48

2022-04-27T12:48

2022-04-27T12:48

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

антон кобяков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики обсудят на ПМЭФ, следует из архитектуры программы форума, опубликованной фондом "Росконгресс".Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года."Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей", - говорится в сообщении "Росконгресса".Согласно опубликованной архитектуре программы, в рамках блока обсудят современные вызовы российской экономике, финансовую грамотность, перезагрузку сетевой инфраструктуры, лучшие практики для частного бизнеса, здоровое питание в условиях экономических ограничений, инфраструктуру для устойчивого промышленного роста.

https://ria.ru/20220427/pmef-1785710129.html

россия

санкт-петербург

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, фонд "росконгресс", антон кобяков