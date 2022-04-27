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На сайте ПМЭФ-2022 опубликована архитектура деловой программы

На сайте ПМЭФ-2022 опубликована архитектура деловой программы - РИА Новости, 27.04.2022

На сайте ПМЭФ-2022 опубликована архитектура деловой программы

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 15–18 июня 2022 года, опубликована архитектура деловой программы... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:38

2022-04-27T12:38

2022-04-27T12:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 апр – Пресс-служба Фонда Росконгресс. На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 15–18 июня 2022 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема Форума – "Новый мир – новые возможности".Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.В рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей."Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют нам новые правила игры. Новые вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.Дискуссии в рамках трека "Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее" охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.Участники деловых сессий в рамках тематического блока "Инвестиции в человека – инвестиции в развитие" озвучат культурные коды новой реальности, обсудят развитие человеческого капитала и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.На полях ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Беларуси, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС – АСЕАН".В деловую программу мероприятия включены: завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT-завтрак.Помимо основной деловой программы, "на полях" ПМЭФ состоятся: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор", а также форум "Арктика – территория диалога".Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах ПМЭФ что позволит всем желающим стать частью мероприятия.Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2022 можно на официальном сайте мероприятия.Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая 2022 года.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы