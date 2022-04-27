https://ria.ru/20220427/pgnig-1785674780.html
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России
Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:13
2022-04-27T10:13
2022-04-27T21:09
экономика
pgnig
газпром
россия
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России."PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого "Газпромом" в рамках Ямальского контракта", — говорится в сообщении компании.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."В настоящее время ситуация не влияет на текущие поставки клиентам PGNiG, которые получают топливо в соответствии со спросом", — добавили в польском концерне.По оценке PGNiG, ограничение поставок природного газа "является нарушением Ямальского контракта". "PGNiG оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с прекращением поставок и использует для этого все имеющиеся у компании договорные полномочия и права, предусмотренные законодательством", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html
https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, pgnig, газпром, россия
10:13 27.04.2022 (обновлено: 21:09 27.04.2022)
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России
Польская PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России