https://ria.ru/20220427/pgnig-1785674780.html

PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России

PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022

PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:13

2022-04-27T10:13

2022-04-27T21:09

экономика

pgnig

газпром

россия

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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России."PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого "Газпромом" в рамках Ямальского контракта", — говорится в сообщении компании.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."В настоящее время ситуация не влияет на текущие поставки клиентам PGNiG, которые получают топливо в соответствии со спросом", — добавили в польском концерне.По оценке PGNiG, ограничение поставок природного газа "является нарушением Ямальского контракта". "PGNiG оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с прекращением поставок и использует для этого все имеющиеся у компании договорные полномочия и права, предусмотренные законодательством", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, pgnig, газпром, россия