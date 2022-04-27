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PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022
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PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России
Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:13
2022-04-27T21:09
экономика
pgnig
газпром
россия
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России."PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого "Газпромом" в рамках Ямальского контракта", — говорится в сообщении компании.Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."В настоящее время ситуация не влияет на текущие поставки клиентам PGNiG, которые получают топливо в соответствии со спросом", — добавили в польском концерне.По оценке PGNiG, ограничение поставок природного газа "является нарушением Ямальского контракта". "PGNiG оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с прекращением поставок и использует для этого все имеющиеся у компании договорные полномочия и права, предусмотренные законодательством", — говорится в сообщении.
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экономика, pgnig, газпром, россия
10:13 27.04.2022 (обновлено: 21:09 27.04.2022)
 
PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России

Польская PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип государственной нефтегазовой компании PGNiG
Логотип государственной нефтегазовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип государственной нефтегазовой компании PGNiG. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России.
"PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого "Газпромом" в рамках Ямальского контракта", — говорится в сообщении компании.
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Ранее в среду "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
"В настоящее время ситуация не влияет на текущие поставки клиентам PGNiG, которые получают топливо в соответствии со спросом", — добавили в польском концерне.
По оценке PGNiG, ограничение поставок природного газа "является нарушением Ямальского контракта". "PGNiG оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с прекращением поставок и использует для этого все имеющиеся у компании договорные полномочия и права, предусмотренные законодательством", — говорится в сообщении.
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