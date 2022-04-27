https://ria.ru/20220427/pentagon-1785648624.html

Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России

Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России - РИА Новости, 27.04.2022

Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России

Шеф Пентагона Ллойд Остин поправил журналистку, которая хотела услышать о поражении РФ, глава военного ведомства подчеркнул, что США не находятся в состоянии... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T01:49

2022-04-27T01:49

2022-04-27T02:03

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поправил журналистку, которая хотела услышать о поражении РФ, глава военного ведомства подчеркнул, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией.Журналистка Fox News попросила Остина расширить утверждение о том, что целью США является ослабление России, репортер поинтересовалась, почему шеф Пентагона не говорит о поражении РФ.Он подчеркнул, что не считает происходящее вокруг Украины скрытым конфликтом России и НАТО. "Совершенно ясно, что это борьба Украины", — сказал Остин. По его словам, соседи и союзники Украины лишь помогают, "убеждаются, что у них (Украины) есть необходимое для успеха".Ранее по итогам поездки в Киев шеф Пентагона заявил, что в США хотят видеть Россию "ослабленной до степени неспособности к такого рода вещам, которые они совершили, вторгнувшись на Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/nato-1785647750.html

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в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, ллойд остин