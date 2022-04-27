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Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/pentagon-1785648624.html
Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России
Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России - РИА Новости, 27.04.2022
Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России
Шеф Пентагона Ллойд Остин поправил журналистку, которая хотела услышать о поражении РФ, глава военного ведомства подчеркнул, что США не находятся в состоянии... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:49
2022-04-27T02:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поправил журналистку, которая хотела услышать о поражении РФ, глава военного ведомства подчеркнул, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией.Журналистка Fox News попросила Остина расширить утверждение о том, что целью США является ослабление России, репортер поинтересовалась, почему шеф Пентагона не говорит о поражении РФ.Он подчеркнул, что не считает происходящее вокруг Украины скрытым конфликтом России и НАТО. "Совершенно ясно, что это борьба Украины", — сказал Остин. По его словам, соседи и союзники Украины лишь помогают, "убеждаются, что у них (Украины) есть необходимое для успеха".Ранее по итогам поездки в Киев шеф Пентагона заявил, что в США хотят видеть Россию "ослабленной до степени неспособности к такого рода вещам, которые они совершили, вторгнувшись на Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, ллойд остин
01:49 27.04.2022 (обновлено: 02:03 27.04.2022)
 
Шеф Пентагона поправил журналистку, которая спросила о поражении России

Глава Пентагона Остин: США не воюют с Россией, сейчас с РФ борется Украина

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поправил журналистку, которая хотела услышать о поражении РФ, глава военного ведомства подчеркнул, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией.
Журналистка Fox News попросила Остина расширить утверждение о том, что целью США является ослабление России, репортер поинтересовалась, почему шеф Пентагона не говорит о поражении РФ.
"Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией", — заявил Остин.
Он подчеркнул, что не считает происходящее вокруг Украины скрытым конфликтом России и НАТО. "Совершенно ясно, что это борьба Украины", — сказал Остин. По его словам, соседи и союзники Украины лишь помогают, "убеждаются, что у них (Украины) есть необходимое для успеха".
Ранее по итогам поездки в Киев шеф Пентагона заявил, что в США хотят видеть Россию "ослабленной до степени неспособности к такого рода вещам, которые они совершили, вторгнувшись на Украину".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
01:29
Глава Пентагона ответил на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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