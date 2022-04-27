https://ria.ru/20220427/parlament-1785817597.html

Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства

Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства - РИА Новости, 27.04.2022

Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства

Российские законодатели готовы оперативно принять антисанкционные проекты правительства в случае их внесения в парламент, заявила РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:52

2022-04-27T18:52

2022-04-27T18:52

правительство рф

экономика

владимир путин

россия

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российские законодатели готовы оперативно принять антисанкционные проекты правительства в случае их внесения в парламент, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.В ходе выступления перед Советом законодателей в среду президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина и парламентариев на необходимость продолжения выработки антикризисных мер.Она подчеркнула, что план антикризисных мер, который сейчас разрабатывается кабмином, учитывает предложения сенаторов, регионов.Среди предложений, которые бы следовало, по мнению сенатора, рассмотреть - критерии отбора системообразующих предприятий.Законодатель пояснила, что не все предприятия попадают в этот перечень, однако среди них есть "градообразующие, возможно, нужна адресная поддержка".

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785783684.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, экономика, владимир путин, россия, совет федерации рф