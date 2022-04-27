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Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства - РИА Новости, 27.04.2022
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Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства
Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства - РИА Новости, 27.04.2022
Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства
Российские законодатели готовы оперативно принять антисанкционные проекты правительства в случае их внесения в парламент, заявила РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:52
2022-04-27T18:52
правительство рф
экономика
владимир путин
россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российские законодатели готовы оперативно принять антисанкционные проекты правительства в случае их внесения в парламент, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.В ходе выступления перед Советом законодателей в среду президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина и парламентариев на необходимость продолжения выработки антикризисных мер.Она подчеркнула, что план антикризисных мер, который сейчас разрабатывается кабмином, учитывает предложения сенаторов, регионов.Среди предложений, которые бы следовало, по мнению сенатора, рассмотреть - критерии отбора системообразующих предприятий.Законодатель пояснила, что не все предприятия попадают в этот перечень, однако среди них есть "градообразующие, возможно, нужна адресная поддержка".
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правительство рф, экономика, владимир путин, россия, совет федерации рф
18:52 27.04.2022
 
Парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты правительства

Сенатор Перминова: парламент готов оперативно принимать антисанкционные проекты кабмина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российские законодатели готовы оперативно принять антисанкционные проекты правительства в случае их внесения в парламент, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
В ходе выступления перед Советом законодателей в среду президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина и парламентариев на необходимость продолжения выработки антикризисных мер.
"Сейчас необходимо проанализировать, как работают уже принятые антисанкционные меры в российской экономике за первый квартал текущего года. При внесении в парламент новых законопроектов правительства мы готовы оперативно их принять", - сказала Перминова.
Она подчеркнула, что план антикризисных мер, который сейчас разрабатывается кабмином, учитывает предложения сенаторов, регионов.
Среди предложений, которые бы следовало, по мнению сенатора, рассмотреть - критерии отбора системообразующих предприятий.
Законодатель пояснила, что не все предприятия попадают в этот перечень, однако среди них есть "градообразующие, возможно, нужна адресная поддержка".
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