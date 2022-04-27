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В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022
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В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы
В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022
В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы
Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу заявил об отмене в этом году военного парада и шествия Бессмертного полка. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:50
2022-04-27T22:50
в мире
тирасполь
день победы
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу заявил об отмене в этом году военного парада и шествия Бессмертного полка.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html
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в мире, тирасполь, день победы, приднестровская молдавская республика
22:50 27.04.2022
 
В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы

В ПМР отменили парад Победы и шествие Бессмертного полка из-за террористической угрозы

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу заявил об отмене в этом году военного парада и шествия Бессмертного полка.
"Массовые мероприятия, в том числе Парад Победы и шествие Бессмертного полка, которые ранее были запланированы в Приднестровье, в этом году отменены", - сказал Нягу. По его словам, такое решение было принято, чтобы не допустить провокаций.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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В миреТираспольДень ПобедыПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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