https://ria.ru/20220427/parad-1785841875.html

В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы

В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы - РИА Новости, 27.04.2022

В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы

Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу заявил об отмене в этом году военного парада и шествия Бессмертного полка. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T22:50

2022-04-27T22:50

2022-04-27T22:50

в мире

тирасполь

день победы

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу заявил об отмене в этом году военного парада и шествия Бессмертного полка.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, тирасполь, день победы, приднестровская молдавская республика