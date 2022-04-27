В ПМР отменили парад Победы из-за террористической угрозы
В ПМР отменили парад Победы и шествие Бессмертного полка из-за террористической угрозы
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу заявил об отмене в этом году военного парада и шествия Бессмертного полка.
"Массовые мероприятия, в том числе Парад Победы и шествие Бессмертного полка, которые ранее были запланированы в Приднестровье, в этом году отменены", - сказал Нягу. По его словам, такое решение было принято, чтобы не допустить провокаций.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.