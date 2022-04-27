https://ria.ru/20220427/parad-1785737194.html

В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров

В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров - РИА Новости, 27.04.2022

В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:52

2022-04-27T13:52

2022-04-27T13:52

день победы

политика

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в этом году."По-прежнему пока не могу уточнить. Думаю, на днях я вас проинформирую об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных лидеров пригласят на парад в этом году.

https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

день победы, политика, россия