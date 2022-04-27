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В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров
В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров - РИА Новости, 27.04.2022
В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:52
2022-04-27T13:52
2022-04-27T13:52
день победы
политика
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в этом году."По-прежнему пока не могу уточнить. Думаю, на днях я вас проинформирую об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных лидеров пригласят на парад в этом году.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, политика, россия
В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров
Кремль на днях расскажет о приглашенных на парад Победы иностранных лидерах