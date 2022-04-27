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В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров - РИА Новости, 27.04.2022
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В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров
В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров - РИА Новости, 27.04.2022
В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:52
2022-04-27T13:52
день победы
политика
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в этом году."По-прежнему пока не могу уточнить. Думаю, на днях я вас проинформирую об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных лидеров пригласят на парад в этом году.
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день победы, политика, россия
13:52 27.04.2022
 
В Кремле анонсировали список приглашенных на парад зарубежных лидеров

Кремль на днях расскажет о приглашенных на парад Победы иностранных лидерах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время проинформировать, кто из иностранных лидеров будет приглашен в Россию на парад Победы в этом году.
"По-прежнему пока не могу уточнить. Думаю, на днях я вас проинформирую об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, кого из иностранных лидеров пригласят на парад в этом году.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:11
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
 
День ПобедыПолитикаРоссия
 
 
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