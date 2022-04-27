https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785647880.html
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 27.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в городе Валмиера в Латвии,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:34
2022-04-27T01:34
2022-04-27T01:34
александр бастрыкин
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
латвия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в городе Валмиера в Латвии, сообщается на сайте СК.По данным ведомства, появилась информация, что вандалы подожгли памятник солдатам Красной армии на братском захоронении в Валмиере."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. По поручению А.И. Бастрыкина следователи установят все обстоятельства указанных событий и лиц, которые осквернили памятник советским солдатам", - говорится в сообщении.
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александр бастрыкин, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), латвия, в мире
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Валмиере в Латвии