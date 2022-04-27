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Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 27.04.2022
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Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 27.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в городе Валмиера в Латвии,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:34
2022-04-27T01:34
александр бастрыкин
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
латвия
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в городе Валмиера в Латвии, сообщается на сайте СК.По данным ведомства, появилась информация, что вандалы подожгли памятник солдатам Красной армии на братском захоронении в Валмиере."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. По поручению А.И. Бастрыкина следователи установят все обстоятельства указанных событий и лиц, которые осквернили памятник советским солдатам", - говорится в сообщении.
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александр бастрыкин, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), латвия, в мире
01:34 27.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Латвии

Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника советским солдатам в Валмиере в Латвии

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в городе Валмиера в Латвии, сообщается на сайте СК.
По данным ведомства, появилась информация, что вандалы подожгли памятник солдатам Красной армии на братском захоронении в Валмиере.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. По поручению А.И. Бастрыкина следователи установят все обстоятельства указанных событий и лиц, которые осквернили памятник советским солдатам", - говорится в сообщении.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 11:38
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам
 
Александр БастрыкинПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)ЛатвияВ мире
 
 
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