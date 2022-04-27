https://ria.ru/20220427/oshibka-1785649239.html

Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России

Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России - РИА Новости, 27.04.2022

Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T02:04

2022-04-27T02:04

2022-04-27T04:57

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы государства Джо Байдена подержать идею ограничить право вето в ООН из-за "злоупотреблений" России.Ранее Генассамблея ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и нескольких стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение десяти рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".Американский политик выразил удивление тому, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки СБ, которая поддержала "злополучную" инициативу. Он считает, что эта "неразумная и ненужная" резолюция отражает стремление ослабить и уничтожить право вето.Болтон напомнил, что США неоднократно в одностороннем порядке накладывали вето, чем, в свою очередь, были недовольны Великобритания, Франция, Россия и Китай.

https://ria.ru/20220425/veto-1785417919.html

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украина

россия

франция

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