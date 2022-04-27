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Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России - РИА Новости, 27.04.2022
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Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России
Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России - РИА Новости, 27.04.2022
Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T02:04
2022-04-27T04:57
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы государства Джо Байдена подержать идею ограничить право вето в ООН из-за "злоупотреблений" России.Ранее Генассамблея ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и нескольких стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение десяти рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".Американский политик выразил удивление тому, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки СБ, которая поддержала "злополучную" инициативу. Он считает, что эта "неразумная и ненужная" резолюция отражает стремление ослабить и уничтожить право вето.Болтон напомнил, что США неоднократно в одностороннем порядке накладывали вето, чем, в свою очередь, были недовольны Великобритания, Франция, Россия и Китай.
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в мире, сша, украина, оон, джон болтон, джо байден, россия, франция, китай, великобритания, дональд трамп
02:04 27.04.2022 (обновлено: 04:57 27.04.2022)
 
Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России

Болтон: Байден допустил ошибку, поддержав идею ограничить право вето в ООН из-за России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы государства Джо Байдена подержать идею ограничить право вето в ООН из-за "злоупотреблений" России.
Ранее Генассамблея ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и нескольких стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение десяти рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".
"Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности", — отметил Болтон.
Американский политик выразил удивление тому, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки СБ, которая поддержала "злополучную" инициативу. Он считает, что эта "неразумная и ненужная" резолюция отражает стремление ослабить и уничтожить право вето.
"Обратите внимание на опасные аргументы администрации Байдена. Постпред США при Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето", — написал экс-советник Трампа.
Болтон напомнил, что США неоднократно в одностороннем порядке накладывали вето, чем, в свою очередь, были недовольны Великобритания, Франция, Россия и Китай.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 23:29
США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров
 
В миреСШАУкраинаООНДжон БолтонДжо БайденРоссияФранцияКитайВеликобританияДональд Трамп
 
 
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