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Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали - РИА Новости, 27.04.2022
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Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали
Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали - РИА Новости, 27.04.2022
Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали
Врачи прооперировали младшего воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Елену Карпову, раненную при нападении мужчины с ружьем, и готовят к РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:34
2022-04-27T20:34
происшествия
россия
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Врачи прооперировали младшего воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Елену Карпову, раненную при нападении мужчины с ружьем, и готовят к переводу на лечение в московский Институт травматологии, сообщил экс-губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Алексей Русских ранее сообщил, что Карпова получила тяжелое ранение и в среду будет переведена в специализированную клинику в Москву для продолжения лечения."Нянечку, которую вчера прооперировали в БСМП (больнице скорой медицинской помощи), будут переводить на лечение в Москву в Институт травматологии. Обязательно навещу ее там и окажу всю необходимую помощь по ее размещению там. С семьями погибших детей также будем работать", - написал Морозов в Telegram-канале.
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происшествия, россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область
20:34 27.04.2022
 
Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали

Врачи прооперировали раненного при стрельбе в ульяновском детсаду младшего воспитателя

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Врачи прооперировали младшего воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Елену Карпову, раненную при нападении мужчины с ружьем, и готовят к переводу на лечение в московский Институт травматологии, сообщил экс-губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Алексей Русских ранее сообщил, что Карпова получила тяжелое ранение и в среду будет переведена в специализированную клинику в Москву для продолжения лечения.
"Нянечку, которую вчера прооперировали в БСМП (больнице скорой медицинской помощи), будут переводить на лечение в Москву в Институт травматологии. Обязательно навещу ее там и окажу всю необходимую помощь по ее размещению там. С семьями погибших детей также будем работать", - написал Морозов в Telegram-канале.
Люди у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 13:38
Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам
 
ПроисшествияРоссияСтрельба в детском саду в Ульяновской областиУльяновская область
 
 
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