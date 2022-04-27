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Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали

Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали - РИА Новости, 27.04.2022

Раненного при стрельбе в ульяновском детсаду воспитателя прооперировали

Врачи прооперировали младшего воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Елену Карпову, раненную при нападении мужчины с ружьем, и готовят к РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:34

2022-04-27T20:34

2022-04-27T20:34

происшествия

россия

стрельба в детском саду в ульяновской области

ульяновская область

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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Врачи прооперировали младшего воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Елену Карпову, раненную при нападении мужчины с ружьем, и готовят к переводу на лечение в московский Институт травматологии, сообщил экс-губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Алексей Русских ранее сообщил, что Карпова получила тяжелое ранение и в среду будет переведена в специализированную клинику в Москву для продолжения лечения."Нянечку, которую вчера прооперировали в БСМП (больнице скорой медицинской помощи), будут переводить на лечение в Москву в Институт травматологии. Обязательно навещу ее там и окажу всю необходимую помощь по ее размещению там. С семьями погибших детей также будем работать", - написал Морозов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220427/veshkayma-1785733740.html

россия

ульяновская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область