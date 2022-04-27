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В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова - РИА Новости, 27.04.2022
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В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова - РИА Новости, 27.04.2022
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова
Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:28
2022-04-27T13:28
общество
происшествия
харьков
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела позвоночника и оскольчатый перелом правого бедра."В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступил четырехлетний беженец из Харькова с сочетанной травмой крестцового отдела позвоночника и оскольчатым переломом правого бедра. Как выяснилось, пациент и его родители вынуждены были покинуть Харьков, а травму он получил в результате дорожно-транспортного происшествия уже на территории Московской области", - сказано в сообщении.Ребенка прооперировали малоинвазивно под рентген-контролем, добавили в министерстве."В ходе оперативного вмешательства были сделаны разрезы вне зоны перелома, через которые были установлены внутрикостные фиксаторы. Уже после этого мы выполнили репозицию костных отломков, то есть сопоставили их, зафиксировали и наложили гипс", - приводят слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислава Смирнова в сообщении.На данный момент ребенок уже выписан из больницы и находится под ежедневным контролем врачей детского травматологического отделения Мытищинской больницы.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html
харьков
мытищи
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общество, происшествия, харьков, мытищи, московская область (подмосковье)
13:28 27.04.2022
 
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова

В Мытищинской ГКБ успешно прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела позвоночника и оскольчатый перелом правого бедра.
"В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступил четырехлетний беженец из Харькова с сочетанной травмой крестцового отдела позвоночника и оскольчатым переломом правого бедра. Как выяснилось, пациент и его родители вынуждены были покинуть Харьков, а травму он получил в результате дорожно-транспортного происшествия уже на территории Московской области", - сказано в сообщении.
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Ребенка прооперировали малоинвазивно под рентген-контролем, добавили в министерстве.
"В ходе оперативного вмешательства были сделаны разрезы вне зоны перелома, через которые были установлены внутрикостные фиксаторы. Уже после этого мы выполнили репозицию костных отломков, то есть сопоставили их, зафиксировали и наложили гипс", - приводят слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислава Смирнова в сообщении.
На данный момент ребенок уже выписан из больницы и находится под ежедневным контролем врачей детского травматологического отделения Мытищинской больницы.
 
ОбществоПроисшествияХарьковМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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