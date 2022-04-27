https://ria.ru/20220427/operatsiya-1785730188.html

В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова

В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова - РИА Новости, 27.04.2022

В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова

Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:28

2022-04-27T13:28

2022-04-27T13:28

общество

происшествия

харьков

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела позвоночника и оскольчатый перелом правого бедра."В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступил четырехлетний беженец из Харькова с сочетанной травмой крестцового отдела позвоночника и оскольчатым переломом правого бедра. Как выяснилось, пациент и его родители вынуждены были покинуть Харьков, а травму он получил в результате дорожно-транспортного происшествия уже на территории Московской области", - сказано в сообщении.Ребенка прооперировали малоинвазивно под рентген-контролем, добавили в министерстве."В ходе оперативного вмешательства были сделаны разрезы вне зоны перелома, через которые были установлены внутрикостные фиксаторы. Уже после этого мы выполнили репозицию костных отломков, то есть сопоставили их, зафиксировали и наложили гипс", - приводят слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислава Смирнова в сообщении.На данный момент ребенок уже выписан из больницы и находится под ежедневным контролем врачей детского травматологического отделения Мытищинской больницы.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html

харьков

мытищи

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, происшествия, харьков, мытищи, московская область (подмосковье)