https://ria.ru/20220427/operatsiya-1785730188.html
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова - РИА Новости, 27.04.2022
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова
Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:28
2022-04-27T13:28
2022-04-27T13:28
общество
происшествия
харьков
мытищи
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела позвоночника и оскольчатый перелом правого бедра."В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступил четырехлетний беженец из Харькова с сочетанной травмой крестцового отдела позвоночника и оскольчатым переломом правого бедра. Как выяснилось, пациент и его родители вынуждены были покинуть Харьков, а травму он получил в результате дорожно-транспортного происшествия уже на территории Московской области", - сказано в сообщении.Ребенка прооперировали малоинвазивно под рентген-контролем, добавили в министерстве."В ходе оперативного вмешательства были сделаны разрезы вне зоны перелома, через которые были установлены внутрикостные фиксаторы. Уже после этого мы выполнили репозицию костных отломков, то есть сопоставили их, зафиксировали и наложили гипс", - приводят слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислава Смирнова в сообщении.На данный момент ребенок уже выписан из больницы и находится под ежедневным контролем врачей детского травматологического отделения Мытищинской больницы.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html
харьков
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, происшествия, харьков, мытищи, московская область (подмосковье)
В Подмосковье прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова
В Мытищинской ГКБ успешно прооперировали четырехлетнего мальчика из Харькова
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, бежавшего вместе с родителями из Харькова, который получил травму крестцового отдела позвоночника и оскольчатый перелом правого бедра.
"В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступил четырехлетний беженец из Харькова
с сочетанной травмой крестцового отдела позвоночника и оскольчатым переломом правого бедра. Как выяснилось, пациент и его родители вынуждены были покинуть Харьков, а травму он получил в результате дорожно-транспортного происшествия уже на территории Московской области", - сказано в сообщении.
Ребенка прооперировали малоинвазивно под рентген-контролем, добавили в министерстве.
"В ходе оперативного вмешательства были сделаны разрезы вне зоны перелома, через которые были установлены внутрикостные фиксаторы. Уже после этого мы выполнили репозицию костных отломков, то есть сопоставили их, зафиксировали и наложили гипс", - приводят слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислава Смирнова в сообщении.
На данный момент ребенок уже выписан из больницы и находится под ежедневным контролем врачей детского травматологического отделения Мытищинской больницы.