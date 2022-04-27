https://ria.ru/20220427/opeka-1785696190.html
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада - РИА Новости, 27.04.2022
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада
Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:27
2022-04-27T11:27
2022-04-27T11:27
россия
стрельба в детском саду в ульяновской области
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605681_0:88:1276:806_1920x0_80_0_0_09fd640a17e058a10005e5645aa5bd19.jpg
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас, сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анна Тверскова.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой."У воспитательницы, погибшей во время стрельбы в вешкаймском детском саду, осталась несовершеннолетняя дочь, которую женщина воспитывала одна. Сейчас девочка находится с бабушкой и дедушкой, где жила долгое время вместе с мамой. Семью незамедлительно посетили сотрудники опеки. С сегодняшнего дня начнем процесс оформления опекунства. Кандидат в опекуны - бабушка по линии матери ребенка, в семье хорошие условия для комфортного проживания и воспитания девочки. По поручению губернатора минимизируем все проволочки сопровождаемой семье", - написала министр в Telegram-канале.По ее словам, власти будут держать этот вопрос на особом контроле и оказывать семье необходимую помощь.Тверскова также выразила соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785557312.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605681_0:0:1116:836_1920x0_80_0_0_9af78a496696c58f903285445ce9c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада
Власти: дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада возьмет под опеку бабушка