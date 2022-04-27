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Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада - РИА Новости, 27.04.2022
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Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада - РИА Новости, 27.04.2022
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада
Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:27
2022-04-27T11:27
россия
стрельба в детском саду в ульяновской области
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас, сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анна Тверскова.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой."У воспитательницы, погибшей во время стрельбы в вешкаймском детском саду, осталась несовершеннолетняя дочь, которую женщина воспитывала одна. Сейчас девочка находится с бабушкой и дедушкой, где жила долгое время вместе с мамой. Семью незамедлительно посетили сотрудники опеки. С сегодняшнего дня начнем процесс оформления опекунства. Кандидат в опекуны - бабушка по линии матери ребенка, в семье хорошие условия для комфортного проживания и воспитания девочки. По поручению губернатора минимизируем все проволочки сопровождаемой семье", - написала министр в Telegram-канале.По ее словам, власти будут держать этот вопрос на особом контроле и оказывать семье необходимую помощь.Тверскова также выразила соболезнования родным и близким погибших.
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Екатерина Зайцева
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россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия
11:27 27.04.2022
 
Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада

Власти: дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада возьмет под опеку бабушка

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и МЧС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
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Сотрудники полиции и МЧС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас, сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анна Тверскова.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 16:17
При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли три человека
"У воспитательницы, погибшей во время стрельбы в вешкаймском детском саду, осталась несовершеннолетняя дочь, которую женщина воспитывала одна. Сейчас девочка находится с бабушкой и дедушкой, где жила долгое время вместе с мамой. Семью незамедлительно посетили сотрудники опеки. С сегодняшнего дня начнем процесс оформления опекунства. Кандидат в опекуны - бабушка по линии матери ребенка, в семье хорошие условия для комфортного проживания и воспитания девочки. По поручению губернатора минимизируем все проволочки сопровождаемой семье", - написала министр в Telegram-канале.
По ее словам, власти будут держать этот вопрос на особом контроле и оказывать семье необходимую помощь.
Тверскова также выразила соболезнования родным и близким погибших.
 
РоссияСтрельба в детском саду в Ульяновской областиСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьПроисшествия
 
 
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