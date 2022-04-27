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Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада

Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада - РИА Новости, 27.04.2022

Бабушка возьмет под опеку дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада

Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:27

2022-04-27T11:27

2022-04-27T11:27

россия

стрельба в детском саду в ульяновской области

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

происшествия

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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Дочь погибшей воспитательницы детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас, сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анна Тверскова.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой."У воспитательницы, погибшей во время стрельбы в вешкаймском детском саду, осталась несовершеннолетняя дочь, которую женщина воспитывала одна. Сейчас девочка находится с бабушкой и дедушкой, где жила долгое время вместе с мамой. Семью незамедлительно посетили сотрудники опеки. С сегодняшнего дня начнем процесс оформления опекунства. Кандидат в опекуны - бабушка по линии матери ребенка, в семье хорошие условия для комфортного проживания и воспитания девочки. По поручению губернатора минимизируем все проволочки сопровождаемой семье", - написала министр в Telegram-канале.По ее словам, власти будут держать этот вопрос на особом контроле и оказывать семье необходимую помощь.Тверскова также выразила соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785557312.html

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ульяновская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия