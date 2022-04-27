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В офисе Зеленского назвали ООН слабой организацией - РИА Новости, 27.04.2022
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В офисе Зеленского назвали ООН слабой организацией
В офисе Зеленского назвали ООН слабой организацией - РИА Новости, 27.04.2022
В офисе Зеленского назвали ООН слабой организацией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал ООН, назвав ее "слабой организацией". РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:06
2022-04-27T22:06
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал ООН, назвав ее "слабой организацией".Причиной подобного отношения стало то, что генсек ООН Антониу Гутерреш в рамках усилий по установлению мира на Украине сначала посетил Россию, а только после поехал в Киев."Мне удивительно, что представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию, а не в Украину. То, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно. ООН - слабая организация", - приводит слова Подоляка украинское интернет-издание "Страна.ua".Ранее в среду Гутерреш сообщил, что прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским. Накануне у генсека ООН прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, оон, россия, украина
22:06 27.04.2022
 
В офисе Зеленского назвали ООН слабой организацией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал ООН слабой организацией

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал ООН, назвав ее "слабой организацией".
Причиной подобного отношения стало то, что генсек ООН Антониу Гутерреш в рамках усилий по установлению мира на Украине сначала посетил Россию, а только после поехал в Киев.
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"Мне удивительно, что представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию, а не в Украину. То, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно. ООН - слабая организация", - приводит слова Подоляка украинское интернет-издание "Страна.ua".
Ранее в среду Гутерреш сообщил, что прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским. Накануне у генсека ООН прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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