Рейтинг@Mail.ru
На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/obyski-1785774677.html
На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака
На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака - РИА Новости, 27.04.2022
На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака
У родственников оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и экс-депутата украинского парламента Тараса Козака проводятся обыски по делу о... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:12
2022-04-27T16:12
в мире
тарас козак
виктор медведчук
украина
россия
львов
служба безопасности украины
государственное бюро расследований украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У родственников оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и экс-депутата украинского парламента Тараса Козака проводятся обыски по делу о незаконной добыче песка, сообщили в Госбюро расследований Украины в среду.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Работники Территориального управления госбюро расследований Львова проводят обыски у родственников народного депутата Украины Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По информации ведомства, обыски проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр."Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области. Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его последующий арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", - отметили в ведомстве.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября 2021 года. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20220427/medvedchuk-1785736003.html
https://ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784751084.html
https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784630979.html
украина
россия
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тарас козак, виктор медведчук, украина, россия, львов, служба безопасности украины, государственное бюро расследований украины
16:12 27.04.2022
 
На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака

ГБР Украины сообщило об обысках у родственников Медведчука и Козака во Львовской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У родственников оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и экс-депутата украинского парламента Тараса Козака проводятся обыски по делу о незаконной добыче песка, сообщили в Госбюро расследований Украины в среду.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 13:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков
"Работники Территориального управления госбюро расследований Львова проводят обыски у родственников народного депутата Украины Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
По информации ведомства, обыски проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.
"Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области. Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его последующий арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", - отметили в ведомстве.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 16:42
Украина упростила процедуру конфискации активов россиян
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября 2021 года. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 09:13
Бывший украинский чиновник усомнился, что для Медведчука найдется адвокат
 
В миреТарас КозакВиктор МедведчукУкраинаРоссияЛьвовСлужба безопасности УкраиныГосударственное бюро расследований Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала