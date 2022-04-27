https://ria.ru/20220427/obyski-1785774677.html

На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака

На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака - РИА Новости, 27.04.2022

На Украине проводятся обыски у родственников Медведчука и Козака

У родственников оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и экс-депутата украинского парламента Тараса Козака проводятся обыски по делу о... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:12

2022-04-27T16:12

2022-04-27T16:12

в мире

тарас козак

виктор медведчук

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россия

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служба безопасности украины

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У родственников оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и экс-депутата украинского парламента Тараса Козака проводятся обыски по делу о незаконной добыче песка, сообщили в Госбюро расследований Украины в среду.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Работники Территориального управления госбюро расследований Львова проводят обыски у родственников народного депутата Украины Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По информации ведомства, обыски проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр."Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области. Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его последующий арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", - отметили в ведомстве.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября 2021 года. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20220427/medvedchuk-1785736003.html

https://ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784751084.html

https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784630979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тарас козак, виктор медведчук, украина, россия, львов, служба безопасности украины, государственное бюро расследований украины