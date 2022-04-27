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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/obstrel-1785656077.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 7.03 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:38
2022-04-27T07:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.03 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
07:38 27.04.2022 (обновлено: 07:44 27.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.03 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.03 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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