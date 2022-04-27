https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов - РИА Новости, 27.04.2022
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:00
2022-04-27T19:00
2022-04-27T20:19
в мире
тревор рид
сша
россия
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник.Ранее в МИД рассказали, что в результате переговорного процесса осужденного в России гражданина США Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
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Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников
Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах.
2022-04-27T19:00
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РИА Новости
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в мире, тревор рид, сша, россия, константин ярошенко
19:00 27.04.2022 (обновлено: 20:19 27.04.2022)
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник.
"Если Тревор Рид покинул территорию Российской Федерации в прекрасной физической форме, с двумя сумками личных вещей, то Константин Ярошенко был перевезен к месту обмена в кандалах, с единственным комплектом одежды, совсем не подходящей для трансатлантического перелета в прохладное время года, без единого документа", — добавил собеседник.
Ранее в МИД рассказали, что в результате переговорного процесса осужденного в России гражданина США
Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.
Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.
Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.
На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка
отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.