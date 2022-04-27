Рейтинг@Mail.ru
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов - РИА Новости, 27.04.2022
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:00
2022-04-27T20:19
в мире
тревор рид
сша
россия
константин ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785815380_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_71117451029881e23598825c7c6794d7.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник.Ранее в МИД рассказали, что в результате переговорного процесса осужденного в России гражданина США Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников
Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах.
2022-04-27T19:00
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785815380_184:0:886:526_1920x0_80_0_0_e058a9f51285328105b27a9684cd9ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тревор рид, сша, россия, константин ярошенко
19:00 27.04.2022 (обновлено: 20:19 27.04.2022)
 
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов

Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов

Константин Ярошенко во время обмена
Константин Ярошенко во время обмена
Константин Ярошенко во время обмена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник.

"Если Тревор Рид покинул территорию Российской Федерации в прекрасной физической форме, с двумя сумками личных вещей, то Константин Ярошенко был перевезен к месту обмена в кандалах, с единственным комплектом одежды, совсем не подходящей для трансатлантического перелета в прохладное время года, без единого документа", — добавил собеседник.

Ранее в МИД рассказали, что в результате переговорного процесса осужденного в России гражданина США Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.
Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.
Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.
На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:59
Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы
 
В миреТревор РидСШАРоссияКонстантин Ярошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала