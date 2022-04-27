https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html

Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов

Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов - РИА Новости, 27.04.2022

Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов

Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:00

2022-04-27T19:00

2022-04-27T20:19

в мире

тревор рид

сша

россия

константин ярошенко

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянина Константина Ярошенко привезли к месту обмена в кандалах и без паспорта, сообщил журналистам источник.Ранее в МИД рассказали, что в результате переговорного процесса осужденного в России гражданина США Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.

https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах. 2022-04-27T19:00 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, тревор рид, сша, россия, константин ярошенко