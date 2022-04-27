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Появились кадры обмена Ярошенко и Рида - РИА Новости, 27.04.2022
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Появились кадры обмена Ярошенко и Рида
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида - РИА Новости, 27.04.2022
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:51
2022-04-27T18:51
в мире
тревор рид
россия
сша
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно.После того, как российский самолет встал рядом с американским, двоих осужденных одновременно провели мимо друг друга, следует из видеокадров процесса обмена, показанных в эфире "Россия 24".Ранее в МИД РФ журналистам сообщили, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Обмен состоялся в Турции.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
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Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников
Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах.
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353
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в мире, тревор рид, россия, сша, константин ярошенко
18:51 27.04.2022
 
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида

Обмен Ярошенко и Рида произошел одновременно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно.
После того, как российский самолет встал рядом с американским, двоих осужденных одновременно провели мимо друг друга, следует из видеокадров процесса обмена, показанных в эфире "Россия 24".
Ранее в МИД РФ журналистам сообщили, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Обмен состоялся в Турции.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист
 
В миреТревор РидРоссияСШАКонстантин Ярошенко
 
 
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