https://ria.ru/20220427/obmen-1785817261.html
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида - РИА Новости, 27.04.2022
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:51
2022-04-27T18:51
2022-04-27T18:51
в мире
тревор рид
россия
сша
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно.После того, как российский самолет встал рядом с американским, двоих осужденных одновременно провели мимо друг друга, следует из видеокадров процесса обмена, показанных в эфире "Россия 24".Ранее в МИД РФ журналистам сообщили, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Обмен состоялся в Турции.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785781839.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников
Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах.
2022-04-27T18:51
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тревор рид, россия, сша, константин ярошенко
Появились кадры обмена Ярошенко и Рида
Обмен Ярошенко и Рида произошел одновременно