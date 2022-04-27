https://ria.ru/20220427/obmen-1785817261.html

Появились кадры обмена Ярошенко и Рида

Появились кадры обмена Ярошенко и Рида - РИА Новости, 27.04.2022

Появились кадры обмена Ярошенко и Рида

Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:51

2022-04-27T18:51

2022-04-27T18:51

в мире

тревор рид

россия

сша

константин ярошенко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошел одновременно.После того, как российский самолет встал рядом с американским, двоих осужденных одновременно провели мимо друг друга, следует из видеокадров процесса обмена, показанных в эфире "Россия 24".Ранее в МИД РФ журналистам сообщили, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Обмен состоялся в Турции.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785781839.html

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сша

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский летчик Константин Ярошенко показывает следы от наручников Российский летчик Константин Ярошенко возвращается в Россию. Он показывает следы от наручников и цепей на ногах. 2022-04-27T18:51 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, тревор рид, россия, сша, константин ярошенко