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Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы - РИА Новости, 27.04.2022
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Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы
Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы - РИА Новости, 27.04.2022
Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы
Член думского комитета ГД по международным делам Мария Бутина назвала обмен гражданина РФ Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида удачным, отметив,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:59
2022-04-27T17:19
в мире
сша
мария бутина
тревор рид
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член думского комитета ГД по международным делам Мария Бутина назвала обмен гражданина РФ Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида удачным, отметив, что американская тюрьма - страшное место.В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили журналистам в МИД РФ."Обмен однозначно можно считать удачным, потому что человек более 10 лет пробыл в американской тюрьме, это не шутка, это действительно страшное место. Никому не желаю там оказаться, знаю по своему опыту. Ему еще очень долго придется возвращаться к нормальной жизни, восстанавливать здоровье. Будем ему всячески содействовать и помогать", - сказала Бутина РИА Новости.Также она ответила на вопрос о том, является ли данный обмен равнозначным."Не важно. Я считаю, что наши дипломаты сделали невозможное в условиях растущей русофобии и всяческого нагнетания международной турбулентности, напряженности они все-таки смогли успешно завершить процесс переговоров, чтобы вернуть Константина домой к семье – жене Виктории и дочери", - рассказала она.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785769947.html
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в мире, сша, мария бутина, тревор рид, москва, техас
15:59 27.04.2022 (обновлено: 17:19 27.04.2022)
 
Бутина прокомментировала освобождение Ярошенко из американской тюрьмы

Депутат Госдумы Бутина: обмен Ярошенко, однозначно, можно считать удачным

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член думского комитета ГД по международным делам Мария Бутина назвала обмен гражданина РФ Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида удачным, отметив, что американская тюрьма - страшное место.
В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили журналистам в МИД РФ.
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"Обмен однозначно можно считать удачным, потому что человек более 10 лет пробыл в американской тюрьме, это не шутка, это действительно страшное место. Никому не желаю там оказаться, знаю по своему опыту. Ему еще очень долго придется возвращаться к нормальной жизни, восстанавливать здоровье. Будем ему всячески содействовать и помогать", - сказала Бутина РИА Новости.
Также она ответила на вопрос о том, является ли данный обмен равнозначным.
"Не важно. Я считаю, что наши дипломаты сделали невозможное в условиях растущей русофобии и всяческого нагнетания международной турбулентности, напряженности они все-таки смогли успешно завершить процесс переговоров, чтобы вернуть Константина домой к семье – жене Виктории и дочери", - рассказала она.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.
 
В миреСШАМария БутинаТревор РидМоскваТехас
 
 
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