https://ria.ru/20220427/obmen-1785766196.html

Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом

Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом

Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским, — это тоже успех,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:40

2022-04-27T15:40

2022-04-27T17:12

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

татьяна москалькова

москва

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским, — это тоже успех, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."На протяжении многих лет мы занимались освобождением летчика Константина Ярошенко. Я встречалась с послом США, после этого разрешили первое свидание с женой и дочерью спустя 9 лет, у них нет длительных свидания в отличие о нас. Он был переведен на лечение из одной тюрьмы в другую... Я обращалась к президенту Трампу о помиловании. Помилование не состоялось, но сегодня состоялся обмен Константина Ярошенко на студента Тревора, который был осуждён у нас в стране за драку с полицейским не на такой большой срок, но это в общем тоже успех", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека."Когда президент РФ встретился с президентом США и они договорились об обмене, мы со своей стороны тоже обращались ФСБ, главную работу в этом отношении выполняет и министерство иностранных дел. И сегодня этот обмен состоялся, и наконец Константин Ярошенко будет в России, и мы очень рады. Эта история уже не является сухой государственной, она основана на чувствах, переживаниях, и я воспринимаю его освобождение как свою личную радость. И эту радость разделяют все сотрудники нашего аппарата уполномоченного", - сказала Москалькова, отвечая журналистам.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), татьяна москалькова, москва