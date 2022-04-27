15:40 27.04.2022 (обновлено: 17:12 27.04.2022)
Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом
Омбудсмен Москалькова: обмен россиянина Ярошенко на американца Рида — это успех
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским, — это тоже успех, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На протяжении многих лет мы занимались освобождением летчика Константина Ярошенко. Я встречалась с послом США, после этого разрешили первое свидание с женой и дочерью спустя 9 лет, у них нет длительных свидания в отличие о нас. Он был переведен на лечение из одной тюрьмы в другую... Я обращалась к президенту Трампу о помиловании. Помилование не состоялось, но сегодня состоялся обмен Константина Ярошенко на студента Тревора, который был осуждён у нас в стране за драку с полицейским не на такой большой срок, но это в общем тоже успех", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.
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"Когда президент РФ встретился с президентом США и они договорились об обмене, мы со своей стороны тоже обращались ФСБ, главную работу в этом отношении выполняет и министерство иностранных дел. И сегодня этот обмен состоялся, и наконец Константин Ярошенко будет в России, и мы очень рады. Эта история уже не является сухой государственной, она основана на чувствах, переживаниях, и я воспринимаю его освобождение как свою личную радость. И эту радость разделяют все сотрудники нашего аппарата уполномоченного", - сказала Москалькова, отвечая журналистам.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.