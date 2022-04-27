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Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом - РИА Новости, 27.04.2022
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Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом
Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом
Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским, — это тоже успех,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:40
2022-04-27T17:12
в мире
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
татьяна москалькова
москва
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским, — это тоже успех, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."На протяжении многих лет мы занимались освобождением летчика Константина Ярошенко. Я встречалась с послом США, после этого разрешили первое свидание с женой и дочерью спустя 9 лет, у них нет длительных свидания в отличие о нас. Он был переведен на лечение из одной тюрьмы в другую... Я обращалась к президенту Трампу о помиловании. Помилование не состоялось, но сегодня состоялся обмен Константина Ярошенко на студента Тревора, который был осуждён у нас в стране за драку с полицейским не на такой большой срок, но это в общем тоже успех", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека."Когда президент РФ встретился с президентом США и они договорились об обмене, мы со своей стороны тоже обращались ФСБ, главную работу в этом отношении выполняет и министерство иностранных дел. И сегодня этот обмен состоялся, и наконец Константин Ярошенко будет в России, и мы очень рады. Эта история уже не является сухой государственной, она основана на чувствах, переживаниях, и я воспринимаю его освобождение как свою личную радость. И эту радость разделяют все сотрудники нашего аппарата уполномоченного", - сказала Москалькова, отвечая журналистам.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
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в мире, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), татьяна москалькова, москва
15:40 27.04.2022 (обновлено: 17:12 27.04.2022)
 
Москалькова назвала обмен россиянина Ярошенко на американца Рида успехом

Омбудсмен Москалькова: обмен россиянина Ярошенко на американца Рида — это успех

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России за драку с полицейским, — это тоже успех, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На протяжении многих лет мы занимались освобождением летчика Константина Ярошенко. Я встречалась с послом США, после этого разрешили первое свидание с женой и дочерью спустя 9 лет, у них нет длительных свидания в отличие о нас. Он был переведен на лечение из одной тюрьмы в другую... Я обращалась к президенту Трампу о помиловании. Помилование не состоялось, но сегодня состоялся обмен Константина Ярошенко на студента Тревора, который был осуждён у нас в стране за драку с полицейским не на такой большой срок, но это в общем тоже успех", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
"Когда президент РФ встретился с президентом США и они договорились об обмене, мы со своей стороны тоже обращались ФСБ, главную работу в этом отношении выполняет и министерство иностранных дел. И сегодня этот обмен состоялся, и наконец Константин Ярошенко будет в России, и мы очень рады. Эта история уже не является сухой государственной, она основана на чувствах, переживаниях, и я воспринимаю его освобождение как свою личную радость. И эту радость разделяют все сотрудники нашего аппарата уполномоченного", - сказала Москалькова, отвечая журналистам.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
 
В миреРоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Татьяна МоскальковаМосква
 
 
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