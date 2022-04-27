https://ria.ru/20220427/neft-1785801737.html

Силуанов допустил сокращение добычи нефти на 17 процентов

Силуанов допустил сокращение добычи нефти на 17 процентов - РИА Новости, 27.04.2022

Силуанов допустил сокращение добычи нефти на 17 процентов

Министр финансов Антон Силуанов не исключил возможности сокращения добычи российской нефти на 17 процентов в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:35

2022-04-27T17:35

2022-04-27T19:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

европа

министерство финансов рф (минфин россии)

нефть

антон силуанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов не исключил возможности сокращения добычи российской нефти на 17 процентов в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать."Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17 процентов, чуть меньше или чуть больше, возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объемом добычи и с ценами на энергоресурсы, — это да, в наших прогнозах это учитывается. Как дальше будут вестись продажи, сейчас пока сложно оценить", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос об оценках Минфина последствий отказа Европы от покупки российских энергоносителей.Он заявил, что Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага, поскольку пока неизвестно, какие страны решатся на такой шаг, а какие — нет."Если в одном месте отказываются, значит, будем продавать другим", — сказал он.Глава Минфина также заявил, что отказ отдельных стран платить за газ в рублях пока не наносит ущерба российским поставщикам."Наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года, сложно пока сказать", — заявил Силуанов.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220427/sudno-1785651505.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785767653.html

https://ria.ru/20220427/neft-1785677776.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, цены на нефть, европа, министерство финансов рф (минфин россии), нефть, антон силуанов, россия