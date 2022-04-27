https://ria.ru/20220427/neft-1785677776.html

Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти

Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 27.04.2022

Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти

Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:27

2022-04-27T10:27

2022-04-27T10:27

экономика

роберт хабек

германия

польша

европа

роснефть

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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио."Вчера я встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть. Он сейчас ищет по всей Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности", - рассказала Москва.При этом она отметила, что Германия в отличие от Польши технологически привязана к российской нефти. "Мы получаем разные виды нефти. Целью немецкой политики не была диверсификация поставок, поэтому немецкая инфраструктура в значительной степени, а особенно НПЗ в Шведт с большим участием "Роснефти" готов принимать только российскую нефть", - сказала министр."Требуется много технических и аналитических переговоров, чтобы проверить, удастся ли начать это сотрудничество. Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов", - заключила она.

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германия

польша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, роберт хабек, германия, польша, европа, роснефть