https://ria.ru/20220427/neft-1785677776.html
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 27.04.2022
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:27
2022-04-27T10:27
2022-04-27T10:27
экономика
роберт хабек
германия
польша
европа
роснефть
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио."Вчера я встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть. Он сейчас ищет по всей Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности", - рассказала Москва.При этом она отметила, что Германия в отличие от Польши технологически привязана к российской нефти. "Мы получаем разные виды нефти. Целью немецкой политики не была диверсификация поставок, поэтому немецкая инфраструктура в значительной степени, а особенно НПЗ в Шведт с большим участием "Роснефти" готов принимать только российскую нефть", - сказала министр."Требуется много технических и аналитических переговоров, чтобы проверить, удастся ли начать это сотрудничество. Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов", - заключила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роберт хабек, германия, польша, европа, роснефть
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти
Министр климата Польши Москва: страна хочет помочь Германии отказаться от российской нефти