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Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 27.04.2022
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Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 27.04.2022
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:27
2022-04-27T10:27
экономика
роберт хабек
германия
польша
европа
роснефть
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио."Вчера я встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть. Он сейчас ищет по всей Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности", - рассказала Москва.При этом она отметила, что Германия в отличие от Польши технологически привязана к российской нефти. "Мы получаем разные виды нефти. Целью немецкой политики не была диверсификация поставок, поэтому немецкая инфраструктура в значительной степени, а особенно НПЗ в Шведт с большим участием "Роснефти" готов принимать только российскую нефть", - сказала министр."Требуется много технических и аналитических переговоров, чтобы проверить, удастся ли начать это сотрудничество. Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов", - заключила она.
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экономика, роберт хабек, германия, польша, европа, роснефть
10:27 27.04.2022
 
Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти

Министр климата Польши Москва: страна хочет помочь Германии отказаться от российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио.
"Вчера я встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть. Он сейчас ищет по всей Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности", - рассказала Москва.
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При этом она отметила, что Германия в отличие от Польши технологически привязана к российской нефти. "Мы получаем разные виды нефти. Целью немецкой политики не была диверсификация поставок, поэтому немецкая инфраструктура в значительной степени, а особенно НПЗ в Шведт с большим участием "Роснефти" готов принимать только российскую нефть", - сказала министр.
"Требуется много технических и аналитических переговоров, чтобы проверить, удастся ли начать это сотрудничество. Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов", - заключила она.
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