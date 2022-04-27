https://ria.ru/20220427/msp-1785640102.html

Платформа МСП.РФ позволит увидеть спрос компаний из России и Белоруссии

Платформа МСП.РФ позволит увидеть спрос компаний из России и Белоруссии - РИА Новости, 27.04.2022

Платформа МСП.РФ позволит увидеть спрос компаний из России и Белоруссии

На Цифровой платформе МСП.РФ оцифрован и представлен спрос крупных производственных компаний и ритейлеров из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:30

2022-04-27T09:30

2022-04-27T09:30

экономика

корпорация мсп

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ оцифрован и представлен спрос крупных производственных компаний и ритейлеров из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая вместе в Минэком является создателем платформы.Теперь в рамках сервиса "Производственная кооперация и сбыт" малый и средний бизнес в режиме онлайн может проанализировать спрос и направить свое коммерческое предложение по более чем 11 тысячам позиций таким компаниям как: КамАЗ, Минский тракторный завод, РЖД, "Ростелеком", "Интер РАО", а также ритейлерам X5 Group, "Магнит", "Метро" и другие. Список компаний и география спроса будут постоянно обновляться и расширяться, говорится в сообщении.Данный функционал позволяет крупным компаниям и ритейлерам найти себе проверенных МСП-поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а малому и среднему бизнесу – новый канал сбыта своих товаров, отмечают в КМСП.Покупателем продукции сельхозпроизводителей могут стать не только крупные компании, но и небольшие рестораны, кафе, гостиницы – все, у кого есть спрос на качественную фермерскую продукцию. Подобрать себе поставщика в конкретном регионе можно через реестр поставщиков продуктов питания.Одновременно для предпринимателей в рамках сервиса появился доступ к информации о долгосрочном спросе на продукцию крупных компаний с госучастием. Сейчас оцифровано и размещено порядка 3 тысяч таких позиций."Предприниматели также могут изучить этот спрос и подать заявку на участие в программе "Выращивание" для подготовки к закупкам по 223-ФЗ. Она будет реализовываться в пилотном режиме", – добавил Исаевич.По данным КМСП, с момента запуска сервиса "Производственная кооперация и сбыт" в начале апреля витриной закупок малого объема воспользовались более тысячи компаний. Уже заключено по 223-ФЗ почти 80 договоров на 31 миллион рублей. Параллельно в реестр промышленных компаний было включено 13 тысяч компаний, и их общее количество достигло 22 тысяч. Новый сервис также помог 450 компаниям найти "точки соприкосновения" с потенциальными партнерами, провести переговоры и обменяться коммерческими предложениями, еще почти 150 предпринимателей договариваются о заключении договоров.Цифровая платформа создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и запущена в эксплуатацию в начале февраля 2022 года. Проект курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220411/msp-1782700775.html

https://ria.ru/20220412/kreditovanie-1783081265.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, корпорация мсп, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)