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ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области

ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области - РИА Новости, 27.04.2022

ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области

Украинские войска, отступая из Волчанска в Харьковской области, подорвали два городских моста из трех, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:24

2022-04-27T20:24

2022-04-27T20:38

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ВОЛЧАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска, отступая из Волчанска в Харьковской области, подорвали два городских моста из трех, передает корреспондент РИА Новости.Мосты взорваны на дорогах, которые ведут в сторону Харькова. Один из них разрушен полностью, а второй лишь частично.Местные жители сделали над обрушившимися бетонными конструкциями деревянные мостки, чтобы пешеходы и велосипедисты могли перебираться на другую сторону.Также украинские военные взорвали мост в Купянске, причем перед тем, как произвести подрыв, они не предупредили местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр