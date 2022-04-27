Рейтинг@Mail.ru
ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/mosty-1785828262.html
ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области
ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области - РИА Новости, 27.04.2022
ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области
Украинские войска, отступая из Волчанска в Харьковской области, подорвали два городских моста из трех, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:24
2022-04-27T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976180_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_57e0edde6846e02d2a2b7fc6fdd8e69f.jpg
ВОЛЧАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска, отступая из Волчанска в Харьковской области, подорвали два городских моста из трех, передает корреспондент РИА Новости.Мосты взорваны на дорогах, которые ведут в сторону Харькова. Один из них разрушен полностью, а второй лишь частично.Местные жители сделали над обрушившимися бетонными конструкциями деревянные мостки, чтобы пешеходы и велосипедисты могли перебираться на другую сторону.Также украинские военные взорвали мост в Купянске, причем перед тем, как произвести подрыв, они не предупредили местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976180_497:117:3071:2048_1920x0_80_0_0_c5501dcfba511f33cef8a01dda7adc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:24 27.04.2022 (обновлено: 20:38 27.04.2022)
 
ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области

Украинские войска взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска, отступая из Волчанска в Харьковской области, подорвали два городских моста из трех, передает корреспондент РИА Новости.
Мосты взорваны на дорогах, которые ведут в сторону Харькова. Один из них разрушен полностью, а второй лишь частично.
Местные жители сделали над обрушившимися бетонными конструкциями деревянные мостки, чтобы пешеходы и велосипедисты могли перебираться на другую сторону.
Также украинские военные взорвали мост в Купянске, причем перед тем, как произвести подрыв, они не предупредили местных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала