20:24 27.04.2022 (обновлено: 20:38 27.04.2022)
ВСУ взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области
Украинские войска взорвали два из трех мостов в Волчанске в Харьковской области
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ВОЛЧАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска, отступая из Волчанска в Харьковской области, подорвали два городских моста из трех, передает корреспондент РИА Новости.
Мосты взорваны на дорогах, которые ведут в сторону Харькова. Один из них разрушен полностью, а второй лишь частично.
Местные жители сделали над обрушившимися бетонными конструкциями деревянные мостки, чтобы пешеходы и велосипедисты могли перебираться на другую сторону.
Также украинские военные взорвали мост в Купянске, причем перед тем, как произвести подрыв, они не предупредили местных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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