https://ria.ru/20220427/moskva-1785657205.html
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 27.04.2022
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду
Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:54
2022-04-27T07:54
2022-04-27T07:54
общество
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_0:46:3269:1885_1920x0_80_0_0_50a611ca43553eab57df3c5dc085af4b.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/vilfand-1781553347.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_292:116:2868:2048_1920x0_80_0_0_3a6c55161355c02d65b1e9ff0da48b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в Москве ожидается неустойчивая погода, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура в столице не превысит плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщила Волосюк.
Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.