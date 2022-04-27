https://ria.ru/20220427/moskva-1785657205.html

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 27.04.2022

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:54

2022-04-27T07:54

2022-04-27T07:54

общество

погода

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/vilfand-1781553347.html

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общество, погода, москва