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Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 27.04.2022
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Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 27.04.2022
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду
Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:54
2022-04-27T07:54
общество
погода
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, погода, москва
07:54 27.04.2022
 

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неустойчивая погода с прояснениями, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в Москве ожидается неустойчивая погода, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура в столице не превысит плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщила Волосюк.
Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 10-12 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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