https://ria.ru/20220427/mongoliya-1785652947.html

В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией

В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией - РИА Новости, 27.04.2022

В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией

Монголия и Россия на фоне изменения мировой экономики должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал, сообщил чрезвычайный и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:31

2022-04-27T05:31

2022-04-27T05:31

монголия

россия

владивосток

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Монголия и Россия на фоне изменения мировой экономики должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин.В среду во Владивостоке открылся "Российско-монгольский форум делового сотрудничества: Торговля-Логистика". В регион прибыли представители властей, торгово-промышленной палаты Монголии и 14 монгольских компаний.Он отметил, что сейчас товарооборот и РФ и Монголии не очень большой, Монголия не использует весь экспортный потенциал."Мы хотим экспортировать больше, играть не в одни ворота. С Россией есть одна проблема — высокие таможенные пошлины и акцизы. Пошлины на нашу экспортную продукцию, например, кашмир 46%, кожаную продукцию — 40%. Это сказывается на цене наших товаров. Со стороны Монголии пошлины 5% и НДС 10", - добавил посол.

https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html

монголия

россия

владивосток

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монголия, россия, владивосток, в мире