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В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией - РИА Новости, 27.04.2022
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В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией
В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией - РИА Новости, 27.04.2022
В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией
Монголия и Россия на фоне изменения мировой экономики должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал, сообщил чрезвычайный и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:31
2022-04-27T05:31
монголия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Монголия и Россия на фоне изменения мировой экономики должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин.В среду во Владивостоке открылся "Российско-монгольский форум делового сотрудничества: Торговля-Логистика". В регион прибыли представители властей, торгово-промышленной палаты Монголии и 14 монгольских компаний.Он отметил, что сейчас товарооборот и РФ и Монголии не очень большой, Монголия не использует весь экспортный потенциал."Мы хотим экспортировать больше, играть не в одни ворота. С Россией есть одна проблема — высокие таможенные пошлины и акцизы. Пошлины на нашу экспортную продукцию, например, кашмир 46%, кожаную продукцию — 40%. Это сказывается на цене наших товаров. Со стороны Монголии пошлины 5% и НДС 10", - добавил посол.
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монголия, россия, владивосток, в мире
05:31 27.04.2022
 
В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией

Посол Энхтувшин: Монголия и РФ должны вместе искать стимулы развития

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Монголия и Россия на фоне изменения мировой экономики должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин.
В среду во Владивостоке открылся "Российско-монгольский форум делового сотрудничества: Торговля-Логистика". В регион прибыли представители властей, торгово-промышленной палаты Монголии и 14 монгольских компаний.
"Сегодня мировая экономика испытывает все большее влияние политических и социальных факторов. Стоящие перед ней вызовы требуют согласованных действий ради устойчивого и сбалансированного роста. Нам необходимо сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал стран и интеграционных структур, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнктуру", — сказал посол на открытии форума.
Он отметил, что сейчас товарооборот и РФ и Монголии не очень большой, Монголия не использует весь экспортный потенциал.
"Мы хотим экспортировать больше, играть не в одни ворота. С Россией есть одна проблема — высокие таможенные пошлины и акцизы. Пошлины на нашу экспортную продукцию, например, кашмир 46%, кожаную продукцию — 40%. Это сказывается на цене наших товаров. Со стороны Монголии пошлины 5% и НДС 10", - добавил посол.
Монголия - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:45Туризм
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