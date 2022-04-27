В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией

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Посол Энхтувшин: Монголия и РФ должны вместе искать стимулы развития
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Монголия и Россия на фоне изменения мировой экономики должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин.
В среду во Владивостоке открылся "Российско-монгольский форум делового сотрудничества: Торговля-Логистика". В регион прибыли представители властей, торгово-промышленной палаты Монголии и 14 монгольских компаний.
"Сегодня мировая экономика испытывает все большее влияние политических и социальных факторов. Стоящие перед ней вызовы требуют согласованных действий ради устойчивого и сбалансированного роста. Нам необходимо сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал стран и интеграционных структур, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнктуру", — сказал посол на открытии форума.
Он отметил, что сейчас товарооборот и РФ и Монголии не очень большой, Монголия не использует весь экспортный потенциал.
"Мы хотим экспортировать больше, играть не в одни ворота. С Россией есть одна проблема — высокие таможенные пошлины и акцизы. Пошлины на нашу экспортную продукцию, например, кашмир 46%, кожаную продукцию — 40%. Это сказывается на цене наших товаров. Со стороны Монголии пошлины 5% и НДС 10", - добавил посол.
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