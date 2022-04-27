https://ria.ru/20220427/minirovanie-1785653259.html

На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования"

На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 27.04.2022

На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования"

Школьников на Камчатке в очередной раз эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:37

2022-04-27T05:37

2022-04-27T05:37

россия

происшествия

камчатский край

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Школьников на Камчатке в очередной раз эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях, сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского.В пресс-службе добавили, что эвакуация произошла также в одном детском саду, здании администрации города, педагогическом колледже. Сейчас в учреждениях работают оперативные службы, которые проверяют здания и прилегающие территории на наличие взрывных устройств.Сообщение о минировании поступало в школы также накануне вечером — в 23.00 по местному времени. К утру все учреждения проверили, взрывных устройств не найдено, добавили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/tolyatti-1784671131.html

россия

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россия, происшествия, камчатский край