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На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 27.04.2022
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На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования"
На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 27.04.2022
На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования"
Школьников на Камчатке в очередной раз эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:37
2022-04-27T05:37
россия
происшествия
камчатский край
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Школьников на Камчатке в очередной раз эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях, сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского.В пресс-службе добавили, что эвакуация произошла также в одном детском саду, здании администрации города, педагогическом колледже. Сейчас в учреждениях работают оперативные службы, которые проверяют здания и прилегающие территории на наличие взрывных устройств.Сообщение о минировании поступало в школы также накануне вечером — в 23.00 по местному времени. К утру все учреждения проверили, взрывных устройств не найдено, добавили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия, происшествия, камчатский край
05:37 27.04.2022
 
На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из-за "минирования"

На Камчатке более пяти тысяч человек эвакуировали из школ из-за сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Школьников на Камчатке в очередной раз эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях, сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского.
"27 апреля в ОДС ЕДДС от представителя Управления образования администрации ПКГО поступила информация о том, что в 09.51 завершена эвакуация учащихся из "заминированных" школ. Эвакуировано 5100 человек", — сказали в мэрии.
В пресс-службе добавили, что эвакуация произошла также в одном детском саду, здании администрации города, педагогическом колледже. Сейчас в учреждениях работают оперативные службы, которые проверяют здания и прилегающие территории на наличие взрывных устройств.
Сообщение о минировании поступало в школы также накануне вечером — в 23.00 по местному времени. К утру все учреждения проверили, взрывных устройств не найдено, добавили в мэрии.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Токарный цех - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 12:05В России
Пьяный токарь сообщил о "минировании" школы в Тольятти
 
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