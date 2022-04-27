https://ria.ru/20220427/minfin-1785803937.html

Минфин готовит новые бюджетные правила

Минфин готовит новые бюджетные правила - РИА Новости, 27.04.2022

Минфин готовит новые бюджетные правила

Минфин России готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), не допуская его полного... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:45

2022-04-27T17:45

2022-04-27T18:15

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минфин России готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), не допуская его полного исчерпания, при этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы уже в соответствии с этими правилами, рассказал журналистам министр Антон Силуанов."Наша задача заключается в том, чтобы бюджет без резерва не оставить. Сейчас будет новый бюджетный цикл, и при подготовке к новому бюджетному циклу будем предлагать готовить бюджет уже по уточненным принципам. Для нас важно, чтобы были правила, чтобы объемы наших обязательств соответствовали объемам наших возможностей", - подчеркнул глава Минфина.Он отметил, что в ближайшее время ФНБ будет одним из основных источников финансирования расходов бюджета. "С тем, чтобы ФНБ не был исчерпан, нам необходимо иметь ограничения и по объему расходов", - заявил Силуанов."Пока речи о пополнении ФНБ не идет - лишь об ограничении расходов. Но и в будущем эти бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить ФНБ в валютных составляющих. Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте", - подчеркнул он.Ранее действовавшее бюджетное правило устанавливало цену отсечения для нефти - и все доходы бюджета от экспорта углеводородов по цене сверх этой отсечки не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ. При этом если цена нефти падала ниже отсечки, из средств фонда финансировались выпадающие доходы казны."Сейчас мы хотим сделать их (бюджетные правила - ред.) несколько модифицированными. Может быть, не привязывать (правила - ред.) к цене отсечки, к базовой цене, а к некой фиксированной сумме", - рассказал Силуанов. Например, по его словам, Минфин может зафиксировать некую сумму нефтегазовых доходов исходя из средних данных за последние три года, которую можно будет направить на расходы. Средства сверх этой суммы уже не будут расходоваться - за их счет планируется сокращать заимствования.Пополнять ФНБ Минфин в ближайшее время не планирует. "Он будет являться источником финансирования дефицита. Даже если мы будем выходить на рынок (заимствований - ред.) в 2023-2024 годах, все равно в каком-то объеме будем задействовать этот ресурс. И если допдоходы, предположим, будут превышать планируемый объем, то мы будем меньше тратить ФНБ. Если будет обратная ситуация - значит, больше будем", - сказал министр.

https://ria.ru/20220427/byudzhet-1785795690.html

https://ria.ru/20220427/neft-1785801737.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов