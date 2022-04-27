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Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/medvedchuk-1785736003.html
Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков
Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2022
Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков
Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:48
2022-04-27T13:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
виктор медведчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, проводит ли Москва переговоры по теме обмена Медведчука на военнопленных.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784274520.html
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в мире, россия, украина, виктор медведчук, дмитрий песков
13:48 27.04.2022 (обновлено: 13:55 27.04.2022)
 
Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, проводит ли Москва переговоры по теме обмена Медведчука на военнопленных.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВиктор МедведчукДмитрий Песков
 
 
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