https://ria.ru/20220427/medvedchuk-1785736003.html

Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков

Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2022

Речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведется, заявил Песков

Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:48

2022-04-27T13:48

2022-04-27T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, проводит ли Москва переговоры по теме обмена Медведчука на военнопленных.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784274520.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, виктор медведчук, дмитрий песков