https://ria.ru/20220427/mariupol-1785830117.html

Группа ДНР в СЦКК осматривает здания в Мариуполе, где были позиции ВСУ

Группа ДНР в СЦКК осматривает здания в Мариуполе, где были позиции ВСУ - РИА Новости, 27.04.2022

Группа ДНР в СЦКК осматривает здания в Мариуполе, где были позиции ВСУ

Группа представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проверяет здания и социальные объекты в Мариуполе, где... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:46

2022-04-27T20:46

2022-04-27T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Группа представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проверяет здания и социальные объекты в Мариуполе, где располагались позиции украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.В ходе проверки в спортивном комплексе были обнаружены боеприпасы к стрелковому оружию и гранатометам. Также в подвальных помещениях жилого комплекса были найдены комплекты формы национальной гвардии Украины и различные боеприпасы. Все факты были зафиксированы, информация была передана в профильные службы.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/mosty-1785828262.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр